Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Üçlü Toplantı Protokolü imzaladı

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, beraberlerindeki heyetlerle birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Üçlü Toplantı Protokolü"nü imzalandı. Merkez Orduevi'nde düzenlenen imza töreninin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

"GÜÇLÜ DESTEĞİMİZİ VURGULADIK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları olarak bizler bugün; çağdaş Türkiye'nin şekillendiği Cumhuriyetimizin kalbi Ankara’da, Üçlü Savunma Bakanları üçüncü toplantısı kapsamında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında derin tarihi köklere dayanan yakın ilişkiler, stratejik nitelik arz etmektedir. Bölgesel konularda sergilediğimiz yakın iş birliği örnek niteliktedir.

Son dönemde yaşanan gelişmeler; Güney Kafkasya'da barış, istikrar, ulaşım ve iş birliği temelli yeni bir dönemin başlaması için umut vericidir. Bu kapsamda bugünkü toplantıda, bölgemizde barış dolu bir geleceğin tesis edilmesi düşüncesinden hareketle; savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ikili ve üçlü iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik irademizi teyit ettik. Toplantı esnasında, Azerbaycan ve Gürcistan'ın özellikle bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizin altını tekrar çizdik.

Malumunuz olduğu üzere Kafkasya, tarihi ve stratejik konumu nedeniyle hem bölgesel istikrar hem de uluslararası güvenlik dengeleri açısından kritik önemdedir. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü iş birliği, ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet ederken; aynı zamanda Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkı sağlamaktadır. Örnek nitelikteki yakın ve güçlü iş birliğimizi daha da geliştirmek hususundaki irademizi, imzaladığımız Üçlü Toplantı Protokolü ile teyit ettik. Yapıcı diyalog ve iş birliğinin, önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğinden eminim.

Bu vesileyle; değerli mevkidaşlarım Sayın General-polkovnik Zakir Hasanov ve Irakli Chikovani'yi ve Türkiye'de ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca sizin aracılığınızla dost ve kardeş Azerbaycan ve Gürcistan halkına da sağlık ve esenlik diliyor; sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani de imzalanan protokolden duydukları memnuniyeti dile getirdi.