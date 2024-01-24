Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:13

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:32

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı seçilmesinin ardından sosyal medyada araştırılma konusu hâline gelen Alpaslan Çakar yurttaşlar arasında merak konusu oldu. Peki, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar kaç yaşında, nereli?

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Alpaslan Çakar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Eylül 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ocak 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Temmuz 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve Haziran 2018-Mart 2021 tarihleri arasında Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.