Türkiye Barolar Birliği, AYM'nin Can Atalay kararı için TBMM'ye başvurdu

Yayınlanma: 14.08.2024 - 16:20

Güncelleme: 14.08.2024 - 16:22

Türkiye Barolar Birliği'nden Anayasa Mahkemesinin verdiği "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu" yönündeki kararına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Başkan Erinç Sağkan imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan dilekçede, Anayasa Mahkemesinin 1 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararının Genel Kurulda okutulmak suretiyle, önceki işlemin yok olduğu şeklindeki tespitin Genel Kurula bildirilmesi istendi.

Dilekçede, "Can Atalay'ın milletvekilliğine bağlanan her türlü sonucun gerçekleşmesinin sağlanmasının, bir milletvekilinin tutuklu alıkonulmasının mümkün olamayacağından, bu durumun sonlanması için gerekli girişimlerin TBMM Başkanlığı tarafından yapılarak takip edilmesinin" anayasal bir sorumluluk olduğu kaydedildi.