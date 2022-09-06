Türkiye Barolar Birliği'nden 'Basın Ahlak Esasları'nın iptali için Danıştay'a dava
Türkiye Barolar Birliği, Basın İlan Kurumu tarafından kabul edilen 'Basın Ahlak Esasları'nın iptali için Danıştay'a başvurdu.
Türkiye Barolar Birliği, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Kararı ile belirlenen ve 6 Temmuz 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtı.
TBB'nin açıklaması şu şekilde:
"Söz konusu karar, kanuni dayanaktan yoksun biçimde, kanunla düzenlenmesi gereken birçok konuda belirsiz ve ölçüsüz, yoruma açık, muğlak düzenleme ve sınırlamalar getirmektedir. Bu haliyle, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali sonucunu doğuran söz konusu düzenleme, ilgili kuruluşlar bakımından mahkemeye erişim hakkının sınırlanmasına da neden olmaktadır.
Dava konusu düzenleme, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet verebileceği gibi kanuni belirlilik ilkesine de açıkça aykırılık taşımaktadır.
Dilekçede dava konusu düzenlemenin dayanağı yasa hükmünün, mevcut yapısal sorununun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi ve pilot karar usulünün uygulanmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara da dikkat çekilmiştir."
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