Türkiye Barolar Birliği'nden Silivri'ye ziyaret: İşkence cezaevinde de devam ediyor

Yayınlanma: 31.03.2025 - 18:41

Güncelleme: 31.03.2025 - 18:41

İstanbul Barosu Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu öğrencileri ziyaret etti. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Kemal Aytaç, ziyaret sonrasında açıklama yaptı.

Aytaç konuşmasında "Söylenecek söz neredeyse kalmadı. Yasanın vermediği, düzenlemediği yetkilerle gözaltına alınıp tutuklanmaktadırlar. Gösteri ve yürüyüş her yurttaşın izin almaksızın yapabileceği bir şey. Bu insanlar sadece gözaltına alınmadı. İşkence de yapıldı. Özellikle gençlere ve kadınlara yönelik zulüm uygulandı. Cumhuriyet tarihinde belki de ilk kez gösteri ve yürüyüş kanunu gösterilerek ilk kez bu kadar tutuklama yaptı. Hukukun ve kanunun zerresinin olmadığı bir uygulamayla karşı karşıyayız. Dışarıda uygulanan baskı ve şiddet ne yazık ki cezaevinde de devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLU ÖĞRENCİLERE TEMİZLİK YAPTIRILIYOR"

İstanbul Barosu yöneticisi Ahmet Ergin, tutuklananların bir haftadır cezaevinde olmasına rağmen hijyen malzemelerine ulaşamadığını bildirdi. Ergin, "Bir kısmına başkaca suçlardan yargılanan kişilerin koğuşlarında temizlik yaptırılıyor. Bir kısmı da mescit olarak ayrılan bölümlerde uyuyabiliyor. Yeterli fiziki koşullar da bulunmuyor. Cezaevinde bir şiddetten bahsetmesek de kolundaki platini çıkmış, kaburgası kırılmış gelen tutuklular var. Hastanede olması gerekirken hala koğuşta tutuluyor" açıklamasını yaptı.

"BAYRAM SONRASI SINAVLARI BAŞLAYACAK"

Ergin, tutuklu öğrencilerin eğitim durumuna ilişkin "Bu gençlerin bayram sonrası vizeleri başlıyor. Eğitim haklarnın da ellerinden alınması doğru olmayacaktır. Baro olarak bütün hak ihallerinin kanıksanmaması için gerekli işlemleri de yapacağımızı da tekrar ediyoruz" dedi.