Silivri'den mektuplar... Resul Emrah Şahan Cumhuriyet için yazdı: 'Bayramda bu eve polisler giremez'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2025 - 04:00

19 Mart’ın kör sabahında telefon çaldı. “Başkan evinde gözaltına alınıyor” haberi ile kalktım. Kızım kör karanlıkta bir gözünü açtı, “Baba daha sabah olmamış” dedi. O telaş içinde “Yok babacığım böyleler işte…” demişim. Tıraş olup hemen çıkacaktım ki kapı çaldı. Eşim hem sakin hem de tam bir Giresun kadını netliğiyle açtı kapıyı, ben de çıktım tıraştan.

“Kuzumu ve eşimi evden çıkarayım, ne yaparsanız yapın” dedim. Kibarlardı…

Kızım korkudan sustu. Beni öpemedi bile. Şaşkın ve şok içinde çıktı kuzum. İçimde kaldı. Çok kaldı…

Resul Emrah Şahan’ın kızı, kendi elleriyle yazdı, evlerinin kapısına astırdı.

“5 yaşında bir kız çocuğuna bunu yaşatan her kişiye…” dedim içimden. Allah’a havale ettim. Çok dert etmedim. Kin tutmadım içimde ama aklımda kaldı kızımın o hali. O akşam yazdırmış, astırmış evin kapısına “BU EVE POLİSLER GİREMEZ” diye…

Yaşıyoruz; tek ben değilim, biliyorum. Kaç çocuk yaşadı, yaşıyor, bunu bu memlekette… Vera, tam 3 senedir Tayfunsuz büyüdü elimde.

Sonra susuyorum ama işte herkesin kendi çilesi… Düşen ateş ve yeni hikâyesi…

Vicdan, çalışkanlık ve dürüstlük tek rotam oldu dostlarım. İmamoğlu ile 11 senedir yol yürüyen biri olarak Beylikdüzü Belediyesi’nde basit bir işçi olarak başladığım yolculukta Cumhuriyetin bana tanıdığı fırsat eşitliği ile çalışarak Şişli’nin bugün rızasını almayı başaran belediye başkanı sıfatıyla bunları yaşıyorum. Her 10 seçmenden neredeyse 7’sinin oyunu almış bir belediye başkanı olarak bomboş bir davada tutuklanıyorum ve en kötüsü kayyuma layık görülüyor koca Şişli halkı.

Şişli’nin notları geliyor. İzliyorum, duyuyorum, takip ediyorum. 11 ayda ne çok iş yapmışız Şişli’de… Seviniyorum, gururlanıyorum.

Avukat ya da vekil görüşlerine giderken görüyorum İmamoğlu’nu. Canım başkanımı… Tayfun’u, Gürkan’ı, Mahir’i, Mehmet Abi’yi… Demiştim; Silivri’den ülke yönetilir. Her gün 2-3 kalem bitiyor yazmaktan, çalışmaktan, düşünmekten…

Şişli’yi düşünüyorum; çıkınca yapacağımız işleri, kayyumla kaybedeceğimiz zamanın telafisini…

Ülkeyi düşünüyorum; dışarıda olanları ve o muhteşem enerjisiyle aydınlığı yakın edenleri, korkuyu yıkanları ve esas geleceği kuracak olanları… Rahatlıyorum… En önde millet, gençler ve kadınlar getiriyorlar aydınlığı…

Sonra Ekrem başkanın buradaki, o gözlerindeki enerji ve motivasyonu aklıma getiriyorum. 11 senede çok az tanıdıysam, eminim ki başkan çok kararlı. “Yıkar bu zindanın duvarlarını, kazanır ve millete borcunu öder” diyorum. Sonra kızım geliyor aklıma… “5 yaşındaki kız çocuklarının sabahın kör vaktinde polisler tarafından korkutulmadığı güzel günler için” diyorum.

Başlıyoruz. Sıkı çalışmaya. Başlıyoruz.

Kul kurar, kader güler.

Bu ülkenin kaderi hep iyiye çıkmıştır. Cumhuriyet hep kazanmıştır.

Güzel bayramlar güzel insanlar…

RESUL EMRAH ŞAHAN

ŞİŞLİ’NİN SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI