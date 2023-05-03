Türkiye basın özgürlüğünde 165 ülke arasında 139. sırada

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:26

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:26

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü sebebiyle “Basın özgürlüğünden taviz vermedik, vermeyeceğiz” başlıklı bir mesaj yayınladı.

İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile basın özgürlüğü güvence altına alındığını hatırlatan Gappi, “3 Dünya Basın Özgürlüğü Günü dünyada kutlanıyor ancak biz ülkemizde bugünü yaşadığımız gerçekler nedeniyle kutlayamıyoruz. Maalesef ülkemizde ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin kaygılar artıyor, doğru habercilik yerine yandaş habercilik beklentisi dört yanımızı sarıyor. Basınımız, demokratik her yönetimde olduğu gibi yasama, yürütme ve yargıdan sonra kendisinden beklenen ‘dördüncü kuvvet’ görevini yapamıyor, engellemelerle karşılaşıyor” dedi.

Her yıl yayınlanan İnsani Özgürlük Endeksini paylaşan İGC Başkanı, “Geçtiğimiz yıl da yine zor tablo değişmedi. Her yıl yayınlanan İnsani Özgürlük Endeksine göre Türkiye 165 ülke arasında 139’uncu sırada yer aldı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün yayınladığı rapora göre 180 ülke arasında 149’ncuyuz. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın gerçekleştirdiği çalışmada ise tüm rakamlar yüzümüze çarpıyor” diye konuştu.

Dilek Gappi Türkiye’de 1 yıl içinde geçekleşen basın özgürlüğü ihlallerini şöyle sıraladı;

"96 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı.

43 gazeteci sözlü olarak tehdit edildi.

27 gazeteci tutuklandı. 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 42 gazeteci, gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde.

80 gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler gözaltında toplamda 259 saat kaldı.

Geçtiğimiz yıl görülen 125 ceza yargılamasında 263 gazeteci yargılandı. 35 davada karar çıktı. 90 yargılama devam ediyor. 55 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası kararı çıktı.

4.148 habere ve 46 haber sitesine erişimin engellenmesine karar verildi.

682 haberin tamamı veya bir bölümünün içerikten çıkarılmasına karar verildi.

9 haber içeriğinin arama motorlarından ilişkilendirilmesi, unutulma hakkı gerekçesiyle kesildi.

RTÜK’ten 58 ayrı idari para cezası kararı çıktı. Toplamda 20 milyon TL’ye ulaşan idari para cezası kesildi. 33 defa yayın durdurma cezası verildi.

Basın İlan Kurumu, ulusal ve yerel gazetelere ceza yağdırdı."

“GAZETECİLER ‘SABAHA KARŞI GÖZALTINA ALINIR MIYIM?’ ENDİŞESİ YAŞIYOR

Baskılara rağmen gazetecilerin görevlerini yerine getireceğine inandığını aktaran Gappi, “Gazetecilerin görevlerini hiçbir baskı altında olmadan, özgürce yerine getireceği günlerin geleceği umuduyla ve inançla yolumuza, mücadeleye devam ediyoruz. Basının üzerindeki baskıların kalktığı, gazetecilerin haberlerini, köşe yazılarını özgür bir ortamda yazdığı, medyadan bağımsız araştırma, inceleme analiz ve röportajların beklendiği, meslektaşlarımızın emeklerinin karşılığını alabildiği bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm bu olumsuz örneklere, baskı ve sindirme çabalarına rağmen gerçekleri halka ulaştırabilmek için gece-gündüz, yağmur-çamur demeden, tüm tehdit ve engellemelere rağmen haber uğruna canını ortaya koyan meslektaşlarımız umut kaynağımız. Gazeteciler bunu yazarsam başıma bir şey gelir mi, sabaha karşı gözaltına alınır mıyım endişesi yaşıyor. Ama tüm bu baskı ve hukuksuzluklara karşın gerçek gazeteciler vatandaşın haber alma hakkını savunmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.