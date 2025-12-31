Türkiye beyaza büründü: Kar tatili haberleri ardı ardına geldi! 31 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi?

Türkiye'nin birçok kentinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta peş peşe eğitime ara verildi.

Üç gün boyunca etkili olan kar yağışı, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bir sonraki gün de etkisini sürdürecek.

31 Aralık Çarşamba günü için birçok kentten tatil haberleri geldi.

HATAY

Hatay’ın Antakya, Defne, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi.

Antakya, Defne, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, Belen, Arsuz ve İskenderun kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlarda eğitime bugün, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu nedenle il merkezindeki tüm kademe ve türdeki okullarda, Kur'an kursları dahil bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ayrıca, Bayramören ve Yapraklı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

BİLECİK

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabileceği aktarılarak eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

BOLU

Bolu'da beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar tatil edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar nedeniyle il merkezi ile 8 ilçede taşımalı eğitime, 8 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Araç, Küre, Daday ve Pınarbaşı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 31 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi.

İl merkezi ile Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Bozkurt, Cide ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılamayacak.

GAZİANTEP

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan özel gereksinimli ve hamile personelimiz de aynı süre içerisinde bir gün idari izinli sayılacak.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

SİNOP

Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının kent genelindeki etkisini sürdürdüğü vurgulandı.

ORDU

Ordu'nun Akkuş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece beklenen yoğun kar yağışı, don olayı ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KİLİS

Kilis Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında, 31 Aralık Çarşamba günü, Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.

Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması istendi.

BATMAN

Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Bu nedenle ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

SİVAS

Sivas'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sabah saatlerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MALATYA

Malatya Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini ve motosiklet ile motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

KARABÜK

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini belirtti.

Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını kaydetti.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak üniversitede dün ve bugün de eğitime ara verilmişti.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacak.

Muş Alparslan Üniversitesi'nde de eğitime bir gün ara verildi.

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, sabah kar yağışının etkisini yoğun göstereceği ve buzlanma riskinin yaşanacağına dikkat çekildi.

Olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, önleyici tedbir olarak Türkeli ve Ayancık ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Erfelek, Gerze, Boyabat, Durağan, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."

ADIYAMAN

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADANA-ALADAĞ

Adana'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi.

Aladağ Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlarda eğitime bugün, 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacak.

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gündür ara verilmişti.

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yine ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AĞRI

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yine ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamaya göre, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin yaptığı açıklamada, "Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrencilerle engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

ARTVİN

Artvin Merkez ile bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler doğrultusunda bazı köy yollarının kapalı olması, don ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada Artvin Merkez ile Borçka, Murgul, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde, 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

BİNGÖL

Bingöl’de beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Paylaşımda, alınan tedbirler kapsamında, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

DÜZCE

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Düzce'nin Yığılca ilçesinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime, merkez ve 5 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Yığılca ilçesinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 31 Aralık 2025 tarihinde ara verildiği, Düzce merkez, Kaynaşlı, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

YOZGAT

Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan ve Çandır ilçelerimizde eğitime 31 Aralık Çarşamba günü bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.