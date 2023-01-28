Türkiye bu faciayı konuşmuştu: Derik'teki TIR kazasında yaralanan kadın 161 gün sonra hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 13:37

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 14:15

Derik, Bahçelievler Mahallesi'nde, 20 Ağustos'ta akaryakıt istasyonunun yakınında Yusuf Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi.

Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) öldü.

İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını takibe başladı. Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, olay yerindeki kalabalığın arasına daldı.

Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, önce çok sayıda kişiye, ardından da apartmana çarparak durdu.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLMUŞTU

Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17) yaşamlarını yitirdi.

Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar meydana geldi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yusuf Şataflı tutuklandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İkinci kazada ağır yaralanıp Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nofa Çelik, dün, kazadan 161 gün sonra hayatını kaybetti.

Çelik'in cenazesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morgundan alınıp, Derik ilçesindeki Abdullah Akın Mezarlığı'nda toprağa verildi.