Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu: Beyoğlu'ndaki taciz dehşetinde duruşma tarihi belli oldu

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:01

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:02

Beyoğlu'nda, yolda yürüyen İremşan A.'yı insanların gözü önünde duvara sıkıştırarak cinsel saldırıda bulunan ve yere düşürerek darp eden saldırganlar Semir Tarhan (31) ile Ömer Konu'nun (27) hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Tutuklu sanıklar Ömer Konu ile Semir Tarhan hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçundan 10 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nnca hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

TARİH BELLİ OLDU

Mahkeme, sanıklar hakkındaki tensip zaptını hazırladı. Sanıklar Tarhan ile Konu, 21 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.