Türkiye bu olayı konuşmuştu... Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısına yumruklu saldırıda 'mütalaa' açıklandı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:30

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:35

Kadıköy'de 30 Ağustos 2024 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını izleyen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, aracıyla otoparktan çıktığı sırada bir sürücüyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, İşçimen'i darbetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen, araç sürücüsü Erol Gök ve yanındaki Tayfun Tahsin İlgün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erol Gök tutuklanırken, Tayfun Tahsin İlgün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜTAALA AÇIKLANDI

Olayla ilgili açılan davanın 2'inci celsesi Kartal'daki Anadolu 88. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz sanık Erol Gök ile avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Tayfun Tahsin İlgün duruşmaya katılmadı. Müşteki Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen duruşmaya Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'HERHANGİ BİR DARP GİRİŞİMİM OLMAMIŞTIR'

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle duruşmaya katılan müşteki Necip Cem İşçimen beyanında, şöyle dedi:

"Mala zarar verme suçuna ilişkin zararım karşılanmıştır. Ancak mala zarar verme suçu yönünden şikayetim devam etmektedir. Sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rızam vardır. Olay anında şahıs ısrarla elimi çekmiştir. Benim herhangibir darp girişimim olmamıştır. Etkili eylem girişimim olmamıştır. Ses kayıtlarında hakaret ettikleri açıkça görülmektedir. Ben 2021 yılında çok ağır Covid geçirdim. Kalbim durdu. Tedavim halen devam ediyor. Olay günü tedavi için İstanbul'daydım. Kuvvet kullanma veya şiddet uygulama durumunda değilim. İstanbul'a yabancı olmam sebebiyle onlara 'Geç' işareti yaptım.

Ancak bana küfür etti, bana defalarca vurdu; öldürme kastıyla vurdu. Hastayım dememe rağmen vurmaya devam etti. Kanında uyuşturucu madde ve antidepresan ilaçları bulunduğu tespit edilmiştir. Ben sanık savunmalarını kabul etmiyorum. Hakaret ve yaralama suçlarından şikayetim devam etmektedir. Mala zara verme suçu yönünden de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rızam vardır ancak şikayetim devam etmektedir. Şikayetçiyim. Olaya ilişkin zararıma dair faturaları celse arasında sunacağım. Ancak zararın meydana geldiği kolluk tutanaklarında da bellidir. Zarar tespit tutanağı tutulmuştur."

'GÜN SONU İŞLEMİ NEDENİYLE YOĞUNLUK VARDI'

Tanık Zekeriya B.Ü. ise beyanında, "Olay anında gün sonu alıyordum. O yüzden bir geçikme yaşanmıştı. Gün sonu işlemi otomatik olarak her gün belli saatte alınır. Gün sonu işlemi yapılırken başka işlem almak için gün sonu raporunun alınmasını beklemek durumundayız. O esnada yaşananlar hususunda önceden vermiş olduğum beyanlarımı aynen tekrar ederim. Olay anı üzerinden zaman geçtiği için tam olarak hatırlayamıyorum" dedi.

'MÜŞTEKİNİN KENDİSİNDEN VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLERİM'

Tutuksuz sanık Erol Gök mütalaaya karşı savunmasında, "Önceki savunmamı tekrar ederim. İddia makamının mütalaasını kabul etmiyorum. Müştekinin kendisinden ve ailesinden özür diliyorum. Ben hayatımda yasaklı madde hiç kullanmadım. Olay tarihinde de herhangi bir şekilde uyuşturucu kullanmışlığım yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Sanık Erol Gök'ün 'Hakaret' ve 'Kasten yaralama' 3 yıl 4 aya kadar hapsi istenirken, 'Mala zarar verme' suçundan sanık hakkında 3 yıla kadar istenen hapis cezası etkin pişmanlık nedeniyle yarıya düşürülerek 1 yıl 6 ay oldu.

Sanık Tayfun Tahsin İlgün'ün ise 'Hakaret' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 4 aya kadar cezalandırılması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme duruşmayı, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için 25 Haziran Çarşamba gününe erteledi.(DHA)