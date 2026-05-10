Türkiye’de afetlerde arama kurtarma çalışmalarında cemaatlerin önünün açılması iktidar eliyle sürüyor: Menzil, İsmailağa, Cübbeli grubu, İBDA-C...

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarında cemaatlerin etkin rolü tartışma konusu olmuştu. AFAD’ın deprem çalışamalarında yetersiz ve geç kalması tepkilere neden olurken, özellikle depremden ağır etkilenen Hatay ve Kahramanmaraş’ta cemaat vakıf ve dernekleri etkin çalışmıştı.

DEPREM BÖLGESİ CEMAATLERE TERK EDİLDİ

Depremin ardından bölgede Menzil cemaatinin Nezir ve Beşir Dernekleri sahada arama-kurtarma ve yardım çalışması yürütürken, cemaatler koalisyonu İHH, İsmailağa cemaati, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Hakyol, Erenköy cemaati yer aldı. Bu kapsamda Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası’nın (TÖB-SEN) deprem bölgesindeki sorunlara ilişkin 2023’te hazırladığı raporda ise çadır kentlerinin cemaatlerin “nüfuz artırma alanı” haline dönüştürüldüğü, yardımların cemaat vakıflarının dağıttığı, eğitimde oluşan boşluğu cemaatlerin doldurduğu ve depremzedelere psikolojik destek yerine cemaatlerin “dini sohbet” adı altında faaliyet yürütmesine göz yumulduğu kaydedilmişti.

YETİM ÇOCUKLAR CEMAATE TESLİM EDİLMİŞTİ

Bunun yanı sıra; depremde babalarını yitiren ve Gaziantep’ten Sakarya’ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı görünen; ancak işletmesi İsmailağa cemaatine bağlı Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı’na ait Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verildiği de ortaya çıkmıştı.

YANGINDA DA SAHNEYE ÇIKMIŞLARDI

Depremdeki çalışmaların ardından 2025’te Karabük, Mersin, Zonguldak, Adana, Bursa, Ankara, Antalya ve Kocaeli gibi illerde çıkan orman yangınlarında da cemaatlerin sahada çalıştığı görülmüştü. Gazetemiz Cumhuriyet, Menzil cemaatine bağlı Nezir Derneği’den bir grubun Karabük’teki orman yangınında kendilerine ait teçhizatlarla söndürme çalışması yürüttüğünü, Ovacık ilçesindeki Çavuşlar Köyü sınırlarında bulunan “Hocaoğlu Köprüsü Şehitler Çeşmesi” önünde de yardım çadırı açtığını gündeme getirmişti.

11’İ GERİCİ YAPI

İktidarın afet ve acil durumlarda kurtarma ve yardım çalışmalarında cemaatlerin önünü açmayı sürdürüyor. Bu kapsamda; AFAD’ın 5 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlediği akrditasyon prgramıyla yine cemaatlerin önü açıldı. Programda 51 ekip ve 2 bin 141 üyeye arma ve sertifikaları teslim edildi. Söz konusu ekipler arasında yer alan cemaatler ise şunlar oldu:

- Beşir Derneği (Menzil cemaati)

- Nezir Derneği (Menzil cemaati)

- İsmailağa Camii ilim ve Hizmet Vakfı Beslenme Ekibi (İsmailağa cemaati)

- Siyer Arama Kurtarma (İsmailağa cemaati)

- Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Arama Kurtarma Ekibi

- İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)

- Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAY-DER - Cübbeli Ahmet Hoca)

- Uluslararsı Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD)

- Sadakataşı Derneği

- Kevser Eğitim Vakfı (Konyevi cemaati)

- İnsan ve Medeniyet Hareketi (Akıncılar Derneği - İBDA-C)