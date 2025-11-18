Türkiye’de döviz kuru küreselde siber saldırı

Buna göre Türkiye’deki şirketler için en büyük risk “döviz kuru hareketleri” olurken küresel çapta ilk sırada “siber saldırı ve veri ihlali” var. Bu tür risk Türkiye’de dokuzuncu. Ayrıca Türkiye’de, ikinci sırada “rekabet”, üçüncü sırada “ekonomik durgunluk”, dördüncü sırada “politik”, beşinci sırada “nakit akışı ve likidite” riski bulunuyor. Küreselde şirketlerin en büyük zararı yüzde 53.7 ile ekonomik durgunluktan Türkiye’de ise yüzde 73.3 ile döviz kuru hareketlerinden oluştu. Zirvede konuşan Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi Selda Oknas Tanbay, “Risk ve insan sermayesinin doğru yönetilmesi stratejik bir zorunluluk” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

METLIFE Türkiye çalışanlarının çevre, eğitim ve sosyal kapsayıcılıktaki projeleriyle 1100 “gönüllülük saati”ne imza attığı açıklandı. 250 çalışanın katılımıyla yıl boyunca farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına destek verildi.

NEOVA Sigorta’nın yeni nesil sigortacılık kapsamında “NeoPrestij Kasko” ürününü piyasaya sunduğu açıklandı. Üst segment araç sahipleri için geliştirilen ürün, kapsamı ve hizmet yapısıyla limitsiz güvence sağlıyor.

MILLI Reasürans Oda Orkestrası, Cumhuriyet’in 102. yılı coşkusunu klasik müzikle buluşturarak “Cumhuriyetin Tangosu” konseri verdi. Hakan Şensoy’un yönettiği orkestranın solistleri Ezgi Köker ve Tevfik Rodos’tu.