Türkiye’deki ABD üsleri, bölgesel dengelerde önemli bir yere sahip olsa da, sayısı ve konumları hakkında resmi bilgiler sınırlı kalıyor. İncirlik ve Kürecik üsleri en çok bilinen askeri tesisler olarak öne çıkıyor. Peki, Türkiye'de kaç ABD üssü var? Türkiye'deki ABD üstleri nerede?

TÜRKİYE'DEKİ ABD ÜSLERİ NEREDE?





1. İncirlik Hava Üssü (Adana)

Statüsü: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait; ABD ile ortak kullanımda.

Kullanım Hakkı: 1955’ten bu yana ABD tarafından NATO anlaşmaları çerçevesinde kullanılıyor.

Soğuk Savaş döneminden bu yana ABD uçaklarının konuşlandığı en stratejik üslerden biri.





2. Kürecik Radar Üssü (Malatya)

Statüsü: NATO'ya ait radar sistemi; ABD personeli görev yapıyor.

Kullanım Hakkı: 2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirildi.

Balistik tehditlere karşı Avrupa'yı koruma hedefli sistemin parçası.





3. İzmir NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM)

Statüsü: NATO'nun Kara Komutanlığı merkezi.

Kullanım Hakkı: Türkiye’deki NATO üssü; ABD dahil müttefik ülkelerden subaylar görev yapar.

ABD’li generaller ve askerî personel bu üs bünyesinde görev alır.