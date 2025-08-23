Türkiye’de sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen açıkladı!

Türkiye, 2025 yaz mevsimini tarihin en sıcak ve kurak dönemlerinden biri olarak yaşadı. Özellikle Temmuz ayı rekor sıcaklıklarla geride kalırken, Ağustos’un son günleriyle birlikte kavurucu sıcaklıklarda kısmi bir düşüş başladı. Yine de nemli hava ve yüksek sıcaklıklar yurttaşlara adeta “Yeter artık” dedirtti.

Sıcakların devam edip etmeyeceği merak edilirken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"SICAKLIK ORTALAMANIN ALTINA DÜŞÜYOR"

Prof. Dr. Şen, 25 Ağustos itibarıyla sıcaklıkların 1-2 derece düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de sıcaklık ortalamaya doğru gerilemeye başladı. Bugünden itibaren sıcaklıklar 1-2 derece ortalamanın altında seyredecek. Bu durum önümüzdeki hafta boyunca devam edecek. Yağışsız periyot hâlâ sürüyor. Pazar günü Kuzey bölgeler, Batı Karadeniz ve Marmara’da nem artacak. Çok hafif yağış görülebilir. Pazar akşamı veya Pazartesi sabahı kısa süreli yağış ihtimali var.

Pazartesiden itibaren sıcaklıkların tekrar normalin altına düşmesiyle serinleme yaşanacak. Ancak hafta sonuna doğru yeniden ortalamanın üzerine çıkacak. İstanbul’da sıcaklık önümüzdeki hafta 28 dereceye kadar düşecek.”

KURAKLIK VE YANGIN KABUSU

Uzmanlar, 2025 yazının yalnızca sıcaklarla değil, aynı zamanda kuraklık ve orman yangınlarıyla da hatırlanacağını vurguladı. Yüksek sıcaklık ve yağışsız geçen dönem Türkiye’nin birçok bölgesinde yangınların artmasına neden oldu. Her yaz tekrarlanan bu tablo, “Sıcaklar ne zaman bitecek?” sorusunu daha da kritik hale getirdi.