Türkiye'de Vibrio bakterisi alarmı! Bakanlık açıklama yaptı

Marmara, Ege ve Akdeniz'in sularında kolera hastalığına neden olabilecek tehlikeli Vibrio bakterisi tespit edildi. Deniz sularında yayılan bu bakteri, halk sağlığını da tehdit ediyor.

KOLERA SALGINI TEHLİKESİ

Vibrio özellikle tehlikeli olan Cholerae bakterisinin alt türü olarak da biliniyor. Bu bakterilerin yurt genelinde salgına sebep olması tehlike çanlarının çalmasına sebep oldu. Bu bakteriler organizmaya girdiğinde ağır ishal ve kritik derecede susuzluk ile seyreden koleraya neden olabilir.

TÜRKİYE'DE VAKA GÖRÜLDÜ MÜ?

Söz konusu tehlikeye ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Söz konusu bakterinin Türkiye'de görüldüğünü yalanlamayan Bakanlık, henüz kendilerine ulaşan bir vakaya rastlamadıklarını bildirdi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde Vibrio bakterisi ile ilişkili hastalık görüldüğüne dair haberler yer almaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden yapılan 2025 yılı verileri incelenmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz"