Türkiye'de yaşayan Nijeryalıların hesapları kullanılmış... Avustralya merkezli DOLOS operasyonunun Türkiye ayağı: 16 kişi yakalandı!

Avustralya Federal Polisi tarafından gerçekleştirilen DOLOS operasyonu sonrasında ele geçirilen bilgi ve belgelerin adli yardımlaşma çerçevesinde Türkiye ile paylaşılması üzerinde 16 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Elektronik posta gizliliğinin ihlali yöntemi ile Avustralyalı bir çok kişiyi/şirketi mağdur ettikleri ileri sürülen şüpheliler ile suçtan elde edilen değerlerin Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık ettikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyon İstanbul merkezli gerçekleştirildi. Soruşturma konusu yaklaşık 32 milyon Avustralya dolarının Nijeryalı bazı kişilerin hesaplarına gönderildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Avustralya Federal Polisi tarafından gerçekleştirilen DOLOS operasyonu sonrasında ele geçirilen bilgi ve belgelerin adli yardımlaşma prensipleri çerçevesinde Türkiye ile paylaşılması üzerine elektronik posta gizliliğinin ihlali yöntemi ile Avustralyalı birçok kişiyi/şirketi mağdur ettikleri tespit edilen şüpheliler ile suçtan elde edilen değerlerin ülke dışına çıkarılmasına aracılık eden şüphelilerin yakalanmasına için bugün 16 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN NİJERYALILARIN HESAPLARI KULLANILMIŞ

İstanbul merkezli operasyon kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.

Dosya kapsamında; Avusturalya’da faaliyet gösteren YANCOAL isimli şirketin banka hesaplarından 32 milyon Avustralya doları tutarında ödeme yapıldığı, bu ödemelerin büyük bir bölümünün Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye aktarıldığı, müşteki şirketten Posco N Posco Pty Ltd, Terra Global Capital, Dehres Pty Ltd ve Domain Capıtal Group Icav Pthy Ltd isimli yabancı şirketlere söz konusu tutarların aktarıldığı, bu yabancı şirketler üzerinden de genellikle ülkemizde yaşayan Nijeryalı bazı kişilerin hesaplarına ve AGH GROUP isimli şirketin hesaplarına gönderildiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.