Türkiye'den geri dönüş için kritik karar: 2 milyondan fazla Suriyeliyi ilgilendiriyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kasım ayında yaptığı bir açıklamada, Türkiye'de 2 milyon 381 bin 326 Suriyelinin geçici koruma altında olduğunu ifade etti.

Yeni gelişmeye göre; Türkiye'nin, Suriyelilerin geçici koruma statüsünü kademeli olarak kaldıracağı iddia edildi.

İKAMET İZNİNE TABİ TUTULACAK

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, Suriyelilerin geçici koruma statüleri kademeli olarak kaldırılacak.

Statüleri kalkan Suriyeliler ikamet iznine tabi tutulacak. Oturum izni alamayan Suriyeliler 'kaçak' durumuna düşecek ve ülkelerine gitmek zorunda kalacak. Haberde ayrıca, eve dönmek isteyen Suriyelilerin ücret ödemesinin ve yol masraflarının BM fonları tarafından karşılanacağı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Önümüzdeki süreçte kademeli olarak geçici koruma statüleri kaldırılınca, bu durumda olanlar mecburen ikamet izni almak zorundalar. Bunun da belli kuralları var. Mesela evi olacak, işi olacak, kira sözleşmesi getirecek. Getirilen kira sözleşmesinde yer alan eve de bakılacak, belki izin verilmeyecek. Sağlık sigortası var mı? Bankada parası var mı? Belli şartlar var. Bunları sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Bir anlamda ikamet etme izni almak çok zor olacak. Alamayanlar ise mecburen ülkelerine gidecek. Aksi hâlde kaçak duruma düşecekler. Bütün bu sıkı kurallar sebebiyle Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin hızlanması bekleniyor”

NE OLMUŞTU?

Öte yandan 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye'deki yaklaşık 600 bin Suriyeli, ülkesine döndü.

Yerlikaya, Türkiye'de 1 milyon 85 bin 40 yabancının ikamet izni sahibi olduğunu ve 149 bin 125 kişinin ise uluslararası koruma altında olduğunu ifade etmişti.