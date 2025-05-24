Türkiye Diyarbakır'daki bu dehşeti konuşuyor! Baba ve oğlunun cesedi bulunmuştu: 'Yanan kamyonet' soruşturmasında yeni gelişme!

Merkez Sur ilçesindeki kırsal Köprübaşı Mahallesi'nde 19
Mayıs günü yanmış kamyonette baba Remzi Sati (49) ve oğlu Muhammet Sati
(15)'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgu
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü
çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince
olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı.