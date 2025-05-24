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Türkiye Diyarbakır'daki bu dehşeti konuşuyor! Baba ve oğlunun cesedi bulunmuştu: 'Yanan kamyonet' soruşturmasında yeni gelişme!

Türkiye Diyarbakır'daki bu dehşeti konuşuyor! Baba ve oğlunun cesedi bulunmuştu: 'Yanan kamyonet' soruşturmasında yeni gelişme!

24.05.2025 09:58:00
Güncellenme:
ANKA
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Türkiye Diyarbakır'daki bu dehşeti konuşuyor! Baba ve oğlunun cesedi bulunmuştu: 'Yanan kamyonet' soruşturmasında yeni gelişme!

Diyarbakır’da yanmış kamyonette cansız bedeni bulunun Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed’in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Merkez Sur ilçesindeki kırsal Köprübaşı Mahallesi'nde 19 Mayıs günü yanmış kamyonette baba Remzi Sati (49) ve oğlu Muhammet Sati (15)'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

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