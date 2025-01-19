Türkiye Elektrik Anonim Şirketi (TEİAŞ) ihaleleri Kolin'e akmaya başladı

Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 04:00

Muhalefetin “beşli çete” diye adlandırdığı Kolin’e bağlı Armin Elektrik, TEİAŞ’tan art arda ihaleler alıyor. Şirkete son üç ayda TEİAŞ’tan üç farklı ihale verildi. Armin Elektrik, son olarak İzmir’de yapımı planlanan elektrik iletim hattı tesisi için 170 milyon TL’lik ihaleyi üstlendi.

AKP’nin gözde şirketlerinden Kolin, art arda aldığı kamu ihaleleriyle gündemden düşmüyor. AKP’nin iktidarı döneminde büyüyen şirket, son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nden (TEİAŞ) bir ihale daha aldı. TEİAŞ, İzmir’de İletkenli Kiraz-Ödemiş Elektrik iletim hattı tesisi yapımı işi için 23 Ekim 2024’te ihaleye çıktı. Altı şirketin teklif sunduğu ihaleyi 170 milyon TL’ye Kolin’e bağlı Armin Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi şirketi aldı.

TEİAŞ, Konya Karatay ve Hotamış’ta tesis işi için 10 Eylül 2024’te ihaleye çıkmıştı. Beş şirketin teklif sunduğu ihaleyi ise 264 milyon 800 bin TL’ye yine Armin Elektrik İnşaat Şirketi aldı. TEİAŞ, 23 Ekim’de Muğla Güney Dalaman EİH (Yenileme) Komple Tesisi işi için ihaleye çıktı.

1.9 MİLYAR TL’LİK İHALE

Beş şirketin teklif sunduğu ihaleyi de 494 milyon 555 bin TL’ye Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Armin Elektrik İnşaat Şirketi iş ortaklığı aldı. TEİAŞ’ın 11 Eylül’de ŞırnakHakkâri’de yapılması planlanan enerji hattı tesis işi yapımı için çıktığı ihaleyi 399 milyon 555 bin TL’ye Armin Elektrik İnşaat Şirketi almıştı. Şirket Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) gibi devlet kurumundan da birçok ihale aldı. Bu ihaleler kapsamında şirket elektrik nakil hattı, otoyol, karayolu, havalimanları ve demiryolları boru hattı inşaatı ve elektrik ve trafo tesisatı gibi birçok iş yaptı. Şirket bugüne kadar 27 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 1.9 milyar TL