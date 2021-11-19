Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Ioanna Kuçuradi Cumhuriyet için yazdı

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Pandeminin bitmemesinin birçok nedeni vardır. Burada tıbbi nedenlerini bir yana bırakarak insanların davranışlarıyla ilgili nedenlerden birine -ama çok temel bir nedene- dikkat çekmek istiyorum. Bu da insanların çoğunun, kin ya da öfke onları sarınca, kendilerini tutamamaları/kendilerine hâkim olamamalarıdır. Birçok insanın başka bir insanı öldürdükten sonra intihar etmesi bunu gösteriyor -bazı “kadın cinayetleri”nde gördüğümüz gibi.

Bu durum, eğitimde yapılan ve özgürlüğün yanlış anlaşılmasından kaynaklanan bir yanlışa işaret ediyor; özgür yetiştirme adına çocuklara/gençlere eylemde sınır tanımayı öğretemediğimizi gösteriyor. İnsan öldürmeye kadar götüren bu kendini tutamama, eylemde sınır tanımamanın en uç görünümü olsa gerek.

Kendini tutma öğrenilebilecek bir şeydir. Bunun farkında olmak ve gerektiğinde kendimizden başlayarak nevrimizin döndüğü durumlarda kendimizi tutmayı öğrenmek, çocuklarımıza da bunu öğrenebilmeleri için yardımcı olmak, bugün eğitime eklenmesi gereken ana konulardan biri olarak görünüyor.

Kendimize ve başkalarına zarar vermemeyi öğrenmenin yolu kendini tutmayı öğrenmekten geçer. Kendini tutmayı öğrenmek değerler eğitiminin de ilk adımıdır.

Güncel olayların bana düşündürdüklerini sizle paylaşarak Dünya Felsefe Günü’nüzü kutlar; bu günde düşündüklerimizin, şu zor pandemi döneminde bir güç yenilenmesine yardımcı olmasını dilerim.