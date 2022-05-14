Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda şartını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili "Olumlu bakmıyoruz" açıklaması başta ABD olmak üzere ittifak üyelerini harekete geçirdi. NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise iki ülkenin üyeliğinin kabulüyle ilgili Türkiye'nin şartını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sebebiyle Almanya’nın başkenti Berlin’de basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.
"PKK/YPG’Yİ DESTEKLİYORLAR"
Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirterek iki ülkenin açık bir şekilde PKK/YPG terör örgütlerini desteklediğini belirtti.
Çavuşoğlu müttefik olacak bir ülkenin, açıkça PKK/YGP’ye, her gün bize saldıran, askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor ifadelerini kullandı.
“KISITLAMALAR GETİRDİLER”
Bu akşam toplantı ve çalışma yemeği marjında her iki bakanla görüşeceğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi;
- NATO üyeliği meselesi başka bir konu. Burada özellikle Türkiye’nin tutumunun sebebi gayet açık ve net. NATO biliyorsunuz bir birlik değil ya da uluslararası bir örgüt değil.
- NATO ismi üstünde bir müttefiklik. Bu neyi gerektirir? Sadece bir güvenlik meselesi değil omuz omuza dayanışma gerektirir.
- Her alanda özellikle güvenlik konusunda bir tehdit olduğu zaman. Burada maalesef bu bahsettiğiniz ülkeler, PKK/YPG’lere çok açık destek veriyor.
- Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde ve tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke, açıkça PKK/YGP’ye, her gün bize saldıran, askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor.
- Ayrıca PKK ile mücadelemizden dolayı bize yönelik kısıtlamalar getirdiler.
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