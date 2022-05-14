Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda şartını açıkladı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 23:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sebebiyle Almanya’nın başkenti Berlin’de basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

"PKK/YPG’Yİ DESTEKLİYORLAR"

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirterek iki ülkenin açık bir şekilde PKK/YPG terör örgütlerini desteklediğini belirtti.

Çavuşoğlu müttefik olacak bir ülkenin, açıkça PKK/YGP’ye, her gün bize saldıran, askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor ifadelerini kullandı.

“KISITLAMALAR GETİRDİLER”

Bu akşam toplantı ve çalışma yemeği marjında her iki bakanla görüşeceğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi;