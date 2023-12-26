Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı değişti

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:29

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:11

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni son 10 yıldır başkan olarak yöneten Turgay Olcayto 25 Aralık 2023 Pazartesi günü yapılan Yönetim Kurulu’nda istifa dilekçesini sundu. Toplantıda yeniden görev dağılımı yapıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na daha önce Başkan Vekili olarak görev yapan Vahap Munyar seçildi.

Toplantıda TGC Başkan Vekilliği’ne Doğan Şentürk, Başkan Yardımcılığı görevine İhsan Yılmaz, Genel Saymanlık görevine Hakan Güldağ’ın seçilmesine karar verildi. Sibel Güneş Genel Sekreter, Nuray Karagöz Genel Sekreter Yardımcısı, Göksel Göksu, Pınar Aktaş, Uğur Güç ve Atilla Dişbudak ise üye olarak görevlerine devam edecek. Toplantıda Turgay Olcayto’dan boşalacak yönetim kurulu üyeliğine ilk yedek üye Garbis Özatay’ın çağırılmasına karar verildi.

"GURUR VESİLESİ OLDU"

26 Aralık 2023 Salı günü yapılan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kurullar ve Komisyonlar Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan ve İstanbul’dan taşınacağı için ayrılacağını duyuran Başkan Turgay Olcayto şunları söyledi:

“Sedat Simavi önderliğinde gazetecilerin sorunlarını çözmek, haberin serbest dolaşımını sağlamak, bağımsız bağlantısız gazeteciliği hayata geçirmek için kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 77’nci yılını onurlu bir biçimde tamamladı. 10 yıldan bu yana bu güzide topluluğun başkanlığını yürütmek, yönetim, denetim, balotaj, onur kurullarıyla komisyonlarındaki siz değerli arkadaşlarımla birlikte olmak benim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Nail Güreli ile 1994’te başladığımız Cemiyet serüvenimiz süresince hemen hemen bütün kurullarda görev yaptım. Bu görevlerim sırasında hep gazeteciliğin evrensel kurallarına göre çalışmaya gayret ettim. Ne iktidarların, ne sermayenin ne de çıkarcı medyanın yanında oldum. Yönetim kurullarındaki bütün arkadaşlarımla uyum içinde bağımsız bağlantısız gazeteciliğin ayakta kalması için uğraş verdik, veriyoruz. Hiçbir koşulda eğilmedik, bükülmedik. Kısaca bana bu gücü veren kurullardaki tüm arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum.

Şimdi ayrılık zamanı; çok sevdiğim İstanbul’u geride bırakıyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığından da 6 Ocak 2024 tarihi itibariyle istifa ediyorum. Biliyorum ki, birlikte kurduğumuz ekibimiz Cemiyeti daha da ileri taşıyacak güçtedir. Bu bakımdan gözüm hiç arkada kalmadan sizlere veda ediyorum. Tüm kurul üyelerimize, komisyon üyelerimize ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bütün üyelerine sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Toplantıda TGC Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Olcayto’ya Başkan olarak verdiği büyük emek için şükran plaketi sundular. Gazeteciler Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç de Turgay Olcayto’ya hizmetlerinden ötürü bir plaket verdi.