Türkiye genelinde internet sıkıntısı
Türkiye'de pek çok bölgede internete erişimde sorun yaşanıyor.
Türkiye'de pek çok bölgede internete erişimde sorun yaşanıyor.
Gelen bilgilere göre dünyanın en büyük DNS, bulut ve statik içerik sağlayıcısı konumunda olan Akamai’nin sistemlerinde bir sıkıntı olduğu ifade ediliyor. Bu platformdan hizmet alan ülke çapındaki kuruluşlarda da haliyle sıkıntı yaşanıyor. Türk Telekom bunlardan birisi.
PROBLEM NE KADAR SÜRECEK BELİRSİZ
Problem ne kadar sürecek veya ne kadar ciddi herhangi bir bilgi yok. Gerek sosyal ağlarda, gerekse genel erişim hizmetlerindeki problemin önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.
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