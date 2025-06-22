Türkiye genelinde sınava girenlerin ortak tek bir yorumu vardı: Türkçe karışıktı

Türkiye’de milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün sabah saatlerinde yapıldı. Sınav salonları önünde saatler öncesinden başlayan heyecan, ailelerin duaları, gençlerin stresli bakışları ve ellerde kimlik-kâğıt-saat üçlüsüyle kendisini bir kez daha gösterdi.

Sınavdan çıkan öğrencilerin çoğu Türkçe testinin karışık olduğunu belirtti. Paragrafların uzunluğu, anlam sorularının benzer seçeneklerle kurgulanması ve dilbilgisi sorularının beklenenden zor olması sınavın bu bölümünü en tartışmalı alan haline getirdi. Adaylardan İrem Taşkın, özellikle zaman yönetiminde zorlandığını vurgulayarak “Türkçe testindeki şıklar birbirinin neredeyse aynısıydı. Dilbilgisi soruları tahmin ettiğimden zordu. Matematik kısmı ilk bakışta kolay görünüyordu ama ciddi işlem gücü istiyordu. Türkçede vakit kaybedince matematiğe yeterince zaman kalmadı” dedi. Havvanur Çetin de benzer görüşleri paylaştı. Çetin, “Sınav beklediğimden kolay geçti. Sadece matematikte biraz zorlandım. Ama genel olarak sözel testlerde rahat ettim” diye konuştu. Emirhan Kaplan ise “Klasik uzun paragraflar zaten bekleniyordu, ona hazırlıklıydık. Ama bazı anlam soruları, sanki özellikle kafa karıştırmak için yazılmış gibiydi” ifadelerini kullandı.

YORUM MU BİLGİ Mİ?

Sosyal bilimler testi de öğrenciler arasında farklı değerlendirmelere yol açtı. Bazı öğrenciler özellikle tarih ve felsefe sorularının yoruma açık olmasını eleştirirken, coğrafya ve din kültürü sorularında bilgiye dayalı bir ölçme biçimiyle karşılaştıklarını söyledi. Adaylardan Beyza Aktaş, sınavın genel yapısının sözel akıl yürütmeye ağırlık verdiğini belirtti. Aktaş, “Türkçe testinde uzun paragraflar ve ‘Hangisi çıkarılamaz?’ kalıplı sorular zorluydu. Sosyal bilimler testinde tarih kısmı daha çok yoruma dayalıydı, coğrafya ise net bilgi istiyordu” dedİ.

'BU KEZ OLACAK'

Sınav sonrası duygular her ne kadar yorgunlukla karışık olsa da umutlarını diri tutan öğrenciler de vardı. Velat Tosun, “Türkçede biraz zaman sıkıntısı yaşadım ama matematikte soruları yapabildim” derken Arda Karataş sınav sonrası umutlu olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Türkçe testinde zorlanmadım. Matematikte de bildiklerimi yaptım. Sonucumun iyi geleceğini düşünüyorum. İstediğim bölümü kazanacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.