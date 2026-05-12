Türkiye gerçeğinde artık memurlar da alacaklarını alamıyor: ‘Emekçinin alın teri üzerinden tasarruf yapılamaz’

Türkiye’de son zamanlarda işçilerin, maaşlarını alamadığı için bağlı çalıştığı firmaya karşı yaptığı eylemlerin sayısı arttı. İşçilerin yanı sıra artık memurlar da alacaklarını alamıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda çalışan veteriner hekimlerin ve veteriner sağlık çalışanlarının, sahada yürüttüğü hayvan sağlığı hizmetlerine ilişkin uygulama ücretlerini yaklaşık 9 aydır alamadığı ortaya çıktı.

‘ENFLASYONDAN EZİLEN ÇALIŞANLAR DAHA DA MAĞDUR EDİLİYOR’

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, bakanlık tarafından yapılan “ödenecek”, “yatacak”, “işlem tamamlanıyor” gibi açıklamaların artık geçerliliğini yitirdiğini belirterek “Gece gündüz demeden salgın hastalıklarla mücadele eden, zoonotik risklere karşı toplum sağlığını koruyan, kırsalda en zor şartlarda görev yapan veteriner sağlık çalışanlarının emeğinin görmezden gelinmesi kabul edilemez. Aylarca insanların emeğini karşılıksız bırakmak; ekonomik krizin, yüksek enflasyonun ve hayat pahalılığının altında ezilen çalışanları daha da mağdur etmektedir” dedi.

‘ÖDENMEZSE KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ’

Veteriner hekim ve sağlık çalışanlarının “angarya düzeninin parçası olmadığını” söyleyen Kurt, “Yapılan her uygulamanın, her aşının, her saha çalışmasının bir karşılığı vardır ve bu ücretler keyfi şekilde bekletilemez. Emekçinin alın teri üzerinden tasarruf yapılamaz. Veteriner sağlık çalışanlarının hak ettiği uygulama ücretleri derhal ve eksiksiz şekilde ödenmelidir. Aksi halde yaşanan mağduriyetin sorumluları hakkında her türlü hukuki girişim başlatılacak, konu yargıya taşınacak ve tüm demokratik-sendikal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır” diye konuştu.