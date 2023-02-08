Türkiye göçük altında: Limak-İçtaş, Akbelen Ormanı’nda çalışmaya devam ediyor

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:24

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:49

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de Akbelen Ormanı savunucularından avukat İsmail Atal, iş makinesi olmadığı için insanların deprem bölgesinde göçük altında yaşamını yitirdiğini belirterek tepki gösterdi.

Akbelen Ormanı’nda olduğunu belirten Atal, "Şu anda Tükiye’de on binlerce insan göçük altında donarak ölüyorlar. Birçok deprem bölgesinden haber geliyor ve insanlar orada iş makinesı, alet, dozer, kepçe olmadığından ölüyorlar. Beşli çeteden Limak-İçtaş da Türkiye’de on binlerce insan göçük altında, betonun altında donarak ölürken para için burada çalıştırmaya iş kamyonlarını devam ediyor" dedi.

"SÖYLEYECEK KELİME BULAMIYORUM"

Artık bunlara söyleyecek bir şey yok diyen Atal, "Söyleyecek kelime bulamıyorum artık. Para için insanlıktan çıkmışlar. Şu kamyonları, dozerleri deprem bölgesine göndersene orada göçük altında insanlar donarak ölüyor. Bununla mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.