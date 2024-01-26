Türkiye gündemine oturmuştu.... İTÜ öğrencilerinden kampüste intihar eden 'Okan Bayram' eylemi: ‘Yoksulluk ve ölüm arasında seçim yapmayacağız’

Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:37

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:47

İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) öğrencileri İTÜ Ayazağa kampüsü içerisindeki inşaattan atlayarak intihar ettiği iddia edilen eski İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Okan Bayram için dün İTÜ Ayazağa kampüsünde bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada son dönemde çeşitli sıkıntılardan dolayı yaşamlarına son veren öğrenciler hatırlatılırken sık sık “Okan Bayram isyanımızdır” ve “Üniversiteler mezar olmayacak” sloganları atıldı.

Basın açıklamasını İTÜ Öğrencileri adına okuyan İTÜ Kimya Bölümü öğrencisi Ceren Günel, inşaat çevrelerinde gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle İTÜ yönetimine tepki gösterdi. Günel yaptığı açıklamada “Okan İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki inşaattan atlayarak intihar etti. Neden inşaat çevresinde önlem yoktu, nasıl oluyor da hiçbir görevli Okan’ı bulmuyor da çevredeki hayvanları beslemek için gelen birisi buluyor. Kampüs içerisinde birçok inşaat devam ediyor fakat hiçbirinin çevresinde güvenlik önlemleri yok” diye konuştu.

"ÜNİVERSİTELER VE YURTLAR MEZARLIĞA DÖNDÜ"

Okan’ın ölümünün diğer öğrenci ölümleriyle bağlantılı olduğunu belirten Günel “Okan'ın ölümü ‘Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da’ diyen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel’in, bankadan kredi çekmek zorunda kalan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Resul’ün, ‘Tüm bunlar yaşam sevincimi alıyor’ diyen Enes’in ve daha nice arkadaşlarımızın ölümlerinden bağımsız değil. Üniversiteler artık gençlerin büyük heveslerle geldiği yerler değil. İşsizlik endişeleriyle, daha başarılı olmak için sürekli rekabet etmek zorunda hissettirildiğimiz yerler oldu. Yetkililer arkadaşlarımızın ölüm haberlerinin ardından, sanki arkadaşlarımız intihara sürüklenmemiş, kendi politikalarının bunda payı yokmuş gibi onlar hakkında ‘Psikolojik sorunları vardı’ diyebiliyorlar. Geçim sıkıntısı nedeniyle eğitimden mahrum kalmak istemiyoruz. Yoksulluk ve ölüm arasında seçim yapmayacağız. Bu sorunları yaşayanlar sadece Okan, Sibel, Resul değil. Bu düzen adeta bir ölüm makinesi gibi işliyor. Üniversiteler, yurtlar öğrenci mezarlıklarına döndü. Bizden gençliğimizi çalıyorsunuz” dedi