Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi tarafından başlatılan Aydınlanma Seferberliği, Aydınlanma Seminerleri ile sürüyor

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:05

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:05

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) 21 Nisan’da gerçekleştirdiği 2. Genel Kurulu’nda çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak için bir Aydınlanma Seferberliği çağrısı yapmıştı.

THTM tarafından yapılan açıklamada Aydınlanma Seferberliğinin kapsam ve içeriği şöyle açıklandı:

“Yıllardır süren gericiliğin sonucu olarak artık çocuklarımız ilk ve orta öğrenimde doğa ve toplum üzerine düşünebilecekleri temel referanslardan yoksun yetişiyorlar. Evrenin ve doğanın evrimi, toplumların değişimlerinde mihenk noktası olan dönüşümler artık müfredatta bulunmuyor. Bunların yerini giderek büyüyen din dersleri kaplıyor.

Aydınlanma Seferberliği kapsamında yüzden fazla aydın tarafından gönüllü olarak Türkiye’nin çocuk ve gençlerle bir araya gelme olanağı bulunan her yerinde aydınlanma seminerleri verilecektir. Seminer ve etkinlikler yüz yüze olabileceği gibi çevrimiçi de olabilecektir.

Aydınlanma Seferberliği hemen bu yılın Mayıs ayında başlayacak ve 2024-2025 öğrenim yılı boyunca devam edecektir.

Bazen deneyleri, bazen müze gezilerini, bazen doğa gezilerini de kapsayacak olan bu seferberlikte olası olan konular aşağıda listelenmiştir:

THTM Aydınlanma Seferberliği Seminerleri:

YILDIZLARIN VE UZAYIN EVRİMİ

Güneş aktivitesi ve güneş gözlemi

EVRİM KURAMI

Evrim kuramına neden karşılar?

Moleküler evrim

Yaşam ve oksijenin tarihi

Beynin evrimi

Bilincin evrimi

İNSANIN EVRİMİ

İnsanın kültürel evrimi

Göbekli Tepe'den ve Çatal Höyüğe evcilleştirme ve evcilleşme

Tarih Öncesi Anadolu'da neler oldu?

Kültürel miras nedir, ne değildir?

Zihnin (tarihsel) evrimi

Antik DNA çalışmaları ışığında insanın evrimi

Antik çağda materyalizmin temelleri

AYDINLANMA ÇAĞI

Aydınlanma sürecine aydınlanma filozoflarının katkıları: Rousseau, Montesquieu ve Voltaire

Aydınlanmanın iktisadi boyutu

Bilimsel yöntem nedir?

BİLİM TARİHİNDEN PORTRELER

Matematik tarihi

Sinirbilim tarihi

TOPLUM TARİHİNDE DÖNEMEÇLER

Tarih ve sosyolojide yöntem

Sınıflı toplumların doğuşu

EMEK VE ÇALIŞMANIN TARİHİ

Fransız Devrimi, Sanayi devrimi, Ekim Devrimi

20. Yüzyılda uzay bilimlerinde çığır açıcı sıçrama

İklim değişikliğinin ekolojik etkileri

Sporun alternatif tarihi

Toplumsal süreçlerde yapay zekânın yeri

TÜRKİYE'DE AYDINLANMA

İmparatorluk dağılırken sınıf, aydınlar ve şehir

Türkiye siyasi tarihi, kalkınma politikaları, devletin dönüşümü

Emperyalist baskıda üst yapı oluşumu (Türkiye örneği)

Köy Enstitüleri Türkiye tarihinde nereye oturuyor?

Neden Türkiye gericileşti?

Gericiliğin kökenleri

LAİKLİK VE CUMHURİYET

Anayasa hukuku

Cumhuriyet’in kuruluşu ve iktisadi bağımsızlık

Türkiye'de sağlık politikalarının kısa tarihi

RESİM SANATI VE DEVRİMLER

Cumhuriyet tarihi ve Resim/Heykel

MÜZİK TARİHİ VE TOPLUM

Müzik tarihi

Müzik formları

Çok sesli koro tarihi

Temel müzik teorisi

Fransız Devriminin klasik müziğin toplumsallaşmasına etkisi

Ekim Devriminin müziğin toplumsallaşmasına etkisi

Müzikal yeteneğin kaynağı genetik mi toplumsal yaşam mı?

Bir konsere nasıl hazırlık yapılır? Bir senfoni orkestrası provası ziyareti





EDEBİYAT TARİHİ

Modern edebiyatımız ve Nazım Hikmet

SİNEMA TARİHİ

Türkiye sinema tarihi ve toplumsal mücadeleler

Türkiye'de 1990'lardan bu yana sinemanın içerik ve biçimindeki dönüşümler

Dünya Sineması'nda ekoller ve siyasal mücadeleler / süreçler arasındaki ilişkilenme

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Bağımlılığın toplumsal nedenleri

Ben çağında bireyin anlam arayışı: Tüketim kültürü

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