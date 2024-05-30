Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi tarafından başlatılan Aydınlanma Seferberliği, Aydınlanma Seminerleri ile sürüyor
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin başlattığı Aydınlanma Seferberliği kapsamındaki Aydınlanma Seminerleri başlıyor. Yüzden fazla aydının katılımıyla lise ve üniversite gençliği düzeyinde hazırlanan seminer, müze gezisi ve gözlemler ilgili kurumların daveti üzerine gerçekleşecek.
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) 21 Nisan’da gerçekleştirdiği 2. Genel Kurulu’nda çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak için bir Aydınlanma Seferberliği çağrısı yapmıştı.
THTM tarafından yapılan açıklamada Aydınlanma Seferberliğinin kapsam ve içeriği şöyle açıklandı:
“Yıllardır süren gericiliğin sonucu olarak artık çocuklarımız ilk ve orta öğrenimde doğa ve toplum üzerine düşünebilecekleri temel referanslardan yoksun yetişiyorlar. Evrenin ve doğanın evrimi, toplumların değişimlerinde mihenk noktası olan dönüşümler artık müfredatta bulunmuyor. Bunların yerini giderek büyüyen din dersleri kaplıyor.
Aydınlanma Seferberliği kapsamında yüzden fazla aydın tarafından gönüllü olarak Türkiye’nin çocuk ve gençlerle bir araya gelme olanağı bulunan her yerinde aydınlanma seminerleri verilecektir. Seminer ve etkinlikler yüz yüze olabileceği gibi çevrimiçi de olabilecektir.
Aydınlanma Seferberliği hemen bu yılın Mayıs ayında başlayacak ve 2024-2025 öğrenim yılı boyunca devam edecektir.
Bazen deneyleri, bazen müze gezilerini, bazen doğa gezilerini de kapsayacak olan bu seferberlikte olası olan konular aşağıda listelenmiştir:
THTM Aydınlanma Seferberliği Seminerleri:
YILDIZLARIN VE UZAYIN EVRİMİ
Güneş aktivitesi ve güneş gözlemi
EVRİM KURAMI
Evrim kuramına neden karşılar?
Moleküler evrim
Yaşam ve oksijenin tarihi
Beynin evrimi
Bilincin evrimi
İNSANIN EVRİMİ
İnsanın kültürel evrimi
Göbekli Tepe'den ve Çatal Höyüğe evcilleştirme ve evcilleşme
Tarih Öncesi Anadolu'da neler oldu?
Kültürel miras nedir, ne değildir?
Zihnin (tarihsel) evrimi
Antik DNA çalışmaları ışığında insanın evrimi
Antik çağda materyalizmin temelleri
AYDINLANMA ÇAĞI
Aydınlanma sürecine aydınlanma filozoflarının katkıları: Rousseau, Montesquieu ve Voltaire
Aydınlanmanın iktisadi boyutu
Bilimsel yöntem nedir?
BİLİM TARİHİNDEN PORTRELER
Matematik tarihi
Sinirbilim tarihi
TOPLUM TARİHİNDE DÖNEMEÇLER
Tarih ve sosyolojide yöntem
Sınıflı toplumların doğuşu
EMEK VE ÇALIŞMANIN TARİHİ
Fransız Devrimi, Sanayi devrimi, Ekim Devrimi
20. Yüzyılda uzay bilimlerinde çığır açıcı sıçrama
İklim değişikliğinin ekolojik etkileri
Sporun alternatif tarihi
Toplumsal süreçlerde yapay zekânın yeri
TÜRKİYE'DE AYDINLANMA
İmparatorluk dağılırken sınıf, aydınlar ve şehir
Türkiye siyasi tarihi, kalkınma politikaları, devletin dönüşümü
Emperyalist baskıda üst yapı oluşumu (Türkiye örneği)
Köy Enstitüleri Türkiye tarihinde nereye oturuyor?
Neden Türkiye gericileşti?
Gericiliğin kökenleri
LAİKLİK VE CUMHURİYET
Anayasa hukuku
Cumhuriyet’in kuruluşu ve iktisadi bağımsızlık
Türkiye'de sağlık politikalarının kısa tarihi
RESİM SANATI VE DEVRİMLER
Cumhuriyet tarihi ve Resim/Heykel
MÜZİK TARİHİ VE TOPLUM
Müzik tarihi
Müzik formları
Çok sesli koro tarihi
Temel müzik teorisi
Fransız Devriminin klasik müziğin toplumsallaşmasına etkisi
Ekim Devriminin müziğin toplumsallaşmasına etkisi
Müzikal yeteneğin kaynağı genetik mi toplumsal yaşam mı?
Bir konsere nasıl hazırlık yapılır? Bir senfoni orkestrası provası ziyareti
EDEBİYAT TARİHİ
Modern edebiyatımız ve Nazım Hikmet
SİNEMA TARİHİ
Türkiye sinema tarihi ve toplumsal mücadeleler
Türkiye'de 1990'lardan bu yana sinemanın içerik ve biçimindeki dönüşümler
Dünya Sineması'nda ekoller ve siyasal mücadeleler / süreçler arasındaki ilişkilenme
GENÇLİK
Bağımlılığın toplumsal nedenleri
Ben çağında bireyin anlam arayışı: Tüketim kültürü
Post-modernizmin parçalı bireyi için bütünlük ihtiyacı
Gençliğin gelecek arayışı
Türkiye'de geleneksel yapı ve sahte modernizm
GEZİLER
İstanbul Arkeoloji Müzesi Gezisi
Suriçi Gezisi, İstanbul
Ankara Doğa Tarihi Müzesi Gezisi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisi
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