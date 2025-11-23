Türkiye ile Avustralya anlaştı: COP31'in ev sahibi Türkiye oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nın (COP30) Brezilya'nın Belem kentinde sona erdiği bildirildi.

Türkiye'nin 2022'de başkanlık adaylığını açıklamasıyla başlayan diplomasi trafiğinin, bu hafta Belem'de 5 gün boyunca devam eden müzakereler sonrasında başarıyla sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, COP31 Taraflar Konferansı'nın gelecek yıl Türkiye'de yapılması ve COP31 Başkanlığını Türkiye'nin üstlenmesi, müzakere başkanlığını ise Avustralya'nın yürütmesi konusunda tüm tarafların arasında uzlaşma sağladığı ifade edildi.

Pre-COP'un ise Pasifik ülkelerinin birinde yapılması yönünde karara varıldığı aktarılan açıklamada, uzlaşma metninin Türkiye'nin de arasında olduğu BM çatısı altındaki "Batı Avrupa ve Diğerleri" (WEOG) grubunda kabul edildiği belirtildi.

Türkiye'nin, "hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı daha adil ve kapsayıcı bir diplomasi" hedefiyle ev sahipliğini elde ettiği ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin tarihi bir başarı gösterdiği, iklim değişikliği ile mücadelede BM'nin en önemli organizasyonu olan COP'a ilk kez ev sahipliği yapacağı ve 196 ülkenin liderlerini Türkiye'de buluşturacağı bildirildi.

İSTANBUL'DA YAPILMASI PLANLANIYOR

Açıklamada, bundan sonraki süreçte ise COP31 organizasyonun hangi ilde yapılacağının netleştirileceği kaydedildi.

Bakan Kurum'un daha önce verdiği demeçlerde, Türkiye'nin COP31'i Antalya'da düzenlemeyi hedeflediğini belirttiği anımsatılan açıklamada, Antalya'nın hem ulaşım hem de konaklama seçenekleriyle öne çıktığı ve daha önce G20 Zirvesi'ne de başarıyla ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, COP31'in Liderler Zirvesi'nin ise İstanbul'da yapılmasının planlandığı bildirildi.

COP NEDİR?

Her yıl 197 ülkenin katılımıyla düzenlenen COP toplantısında, ülkelerin sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp-zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kuralları belirleniyor.

BM nezdinde düzenlenen "Taraflar Konferansı"nda (COP) "Taraflar" tanımı 1992 yılında ilk BM İklim Anlaşması'na imza atan ülkeleri ifade ediyor.

Bu kapsamda, COP, 1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) en üst karar organı olarak, küresel iklim kriziyle mücadele mekanizmalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Sözleşmeye taraf olan ülkeleri bir araya getiren bu zirvelerin ilki, 1995'te Almanya'nın Berlin kentinde düzenlendi.

COP'TA EV SAHİPLİĞİ SÜRECİ NASIL BELİRLENİYOR?

COP'ta ev sahiplerinin belirlenmesi için aday ülkeler arasında uzlaşma sağlanması gerekiyor. Bunun için de aday ülkelerin kendi aralarında anlaşmaları bekleniyor.

Herhangi bir taraf ülke tarafından resmi bir itiraz yapılmadığında mutabakat sağlanmış kabul ediliyor. Aksi takdirde zirve, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin merkezi olan Almanya'nın Bonn kentinde yapılıyor.

Her yıl düzenlenen COP zirvesinin ev sahipliği, BM'de 5 bölgeye ayrılıyor. Zirveye geçen yıl Doğu Avrupa grubundaki Azerbaycan ev sahipliği yaptı. Bu yılki zirvenin ev sahibi ise Latin Amerika ve Karayipler Grubu'ndan Brezilya oldu.

2026'da da ev sahipliği sırası ise Türkiye'nin de dahil olduğu "Batı Avrupa ve Diğerleri" (WEOG) grubundaydı.