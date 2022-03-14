Türkiye ile Kırgızistan arasında borç yapılandırmasına gidildi

14 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye ile Kırgızistan arasında borç yapılandırmasını öngören milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kırgızistan’ın Türkiye’ye olan kredi borcunun vadesi 1 Eylül-31 Aralık 2021 arasına denk gelen bölümü 2027’ye kadar ertelenerek yeniden yapılandırıldı. Türkiye, Kırgızistan’ın gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla 2012’de 106 milyon dolarlık hibe ve düşük faizli kredi desteğinde bulunmuştu. Anlaşma Kırgızistan Başbakanlık binasında Kırgızistan Maliye Bakanı ile Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi tarafından imzalanmıştı. Desteğin 100 milyon doları kredi ve 6 milyon doları da hibe olarak verilmişti. Kırgızistan Başbakanı, 100 milyon dolarlık kredi faiz oranının 0.18 olacağını ve 20 yıl süreyle verildiğini açıklamıştı. Anlaşmanın ekindeki geri ödeme planında ödemelerin hangi para birimi ile yapılacağı belirtilmedi. Kredi dolar üzerinden verildiği için ödemelerin de dolarla yapılması gerekiyor. Vade dönemlerindeki ana para ödemesi 379 bin 140.95 dolar olarak sabitlendi. Toplam anapara ödemesi 3.7 milyon dolar. Faiz ödemesi 14 bin 421 dolar. 10 taksitteki toplam ödeme miktarı ise 3.8 milyon dolar olacak.