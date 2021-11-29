SGK duyurdu: Yapılandırma 2. taksit ödemelerinde son gün 30 Kasım
Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım. Prim borçlarını yapılandıran yurttaşların kanunun getirdiği avantajlardan yararlanabilmesi için borçlarının ilk taksitini yarına kadar ödemesi gerekiyor.
Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvuruları sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet’ten yapılabildiği gibi SGK’nın anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM’leri, internet veya mobil bankacılık aracıyla da yapılabiliyor.
Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma için başvuru sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.
GELİR TESTİ İÇİN DE SON TARİH 30 KASIM
Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Sigorta primi devletçe karşılananlar genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilecek.
Bu yılın nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcunu ödemek isteyen vatandaşlar, bu borçlara ait gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaksızın sadece prim borç asıllarını 31 Aralık 2021'e kadar ödeyebilecek.
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