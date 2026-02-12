Türkiye İMSAD 'Deprem Riski Altında Yaşam Bilinci Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı

Türkiye İMSAD’ın yürüttüğü “Deprem Riski Altında Yaşam Bilinci” araştırması, Türkiye genelinde 7 bölgeden 1.067 kişiyle gerçekleştirildi. TÜİK verileriyle uyumlu şekilde oluşturulan örneklem sayesinde toplumun deprem algısı, kaygı düzeyi ve hazırlık davranışları karşılaştırmalı olarak analiz edildi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, ülke topraklarının yüzde 66’sının ve nüfusun yüzde 71’inin orta ve yüksek riskli deprem bölgelerinde yaşadığını söyledi. Küçükoğlu, risk alanı tanımı genişletildiğinde bu oranın yüzde 90’a kadar çıktığını belirtti.

TOPLUM DEPREMDEN KORKUYOR AMA HAZIRLIK YETERSİZ

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 58,3’ü deprem konusunda kaygı duyduğunu ifade ederken, kadınlarda bu oran yüzde 67,7’ye yükseldi. Katılımcıların yüzde 59,8’i hayatını ciddi biçimde etkileyen bir deprem deneyimi yaşadığını belirtirken, yüzde 40,6’sı önümüzdeki 5 yıl içinde yıkıcı bir deprem olma ihtimalini yüksek görüyor.

Öte yandan her iki kişiden biri (yüzde 45,5) kendisini depreme hazır hissetmediğini dile getiriyor. Katılımcıların yüzde 54’ü ise yaşadığı bölgeyi “çok riskli” olarak tanımlıyor. Risk algısının en yüksek olduğu bölgelerin İstanbul ve Doğu Marmara hattı olduğu vurgulandı.

DASK, DEPREM ÇANTASI VE RİSK TESPİTİ ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada bireysel hazırlık konusunda ciddi eksikler olduğu ortaya çıktı. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) sahiplik oranı yüzde 41,6’da kalırken, toplumun yarıdan fazlasının sigortası bulunmuyor. Katılımcıların yüzde 55,2’si acil toplanma alanını bilmediğini, yüzde 73,1’i ise evinde deprem çantası olmadığını söyledi.

Bina güvenliği konusunda da çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 59,4’ü binasını güvenli bulduğunu belirtirken, yüzde 74,5’i bugüne kadar binası için hiç risk tespiti yaptırmadığını ifade etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 57,7’si kentsel dönüşüm desteklerini tanımadığını, yüzde 71,2’si ise doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmakta zorlandığını belirtti.

Küçükoğlu, “Türkiye depremi biliyor, depremden korkuyor ama yeterince hazırlanmıyor” diyerek kalıcı bir kolektif bilinçle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.