Türkiye, işçi haklarında en kötü 10 ülke arasında

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2025 yılı küresel haklar endeksi raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye, işçi hakları konusunda en kötü 10 ülkeden biri.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun (ITUC) 2025 küresel haklar endeksine göre Türkiye, işçi haklarının en fazla ihlal edildiği ülkeler arasında yer aldı. Rapora göre Türkiye, işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. Raporda, grev ve toplu pazarlık hakkı en çok çiğnenen alanlar olarak öne çıktı. Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Myanmar, Nijerya, Filipinler ve Tunus da işçi haklarının en çok ihlal edildiği ülkeler arasında sıralandı.

İŞÇİLERİN GREV HAKKI ÇİĞNENDİ

Rapora göre ülkelerin yüzde 87’si grev hakkını, yüzde 80’i ise toplu pazarlık hakkını ihlal etti. Adalete erişim hakkının kısıtlandığı ülkelerin oranı yüzde 72 ile rekor seviyeye ulaştı. 2015’te işçi haklarında en iyi puanı alan ülke sayısı 18 iken bu yıl sadece yedi ülke en üst düzeyde not alabildi.

ZENGİNLER SERVETİNİ KATLARKEN DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 60’I YOKSULLAŞTI

Konfederasyon Genel Sekreteri Luc Triangle, 151 ülkenin incelendiği raporun mart 2025’e kadar olan süreci kapsadığını belirterek, “Ancak o tarihten sonra da olumsuz eğilimler derinleşmeye devam etti” dedi. Triangle, demokratik değerleri zayıflatan liderlerin ilk hedefinin işçi hakları olduğunu çünkü sendikaların bu değerlerin en güçlü savunucusu ve en büyük toplumsal muhalefet olduğunu vurguladı.

Milyarder destekli politikacılar servetini artırırken halkın daha da yoksullaştığını vurgulayan Triangle, “Dünyanın en zengin beş kişisi servetlerini iki katına çıkardı, buna karşılık dünya nüfusunun yüzde 60’ı daha da yoksullaştı” diyerek gelir adaletsizliğine dikkat çekti.

Triangle, “İşçilerin ihtiyaç duyduğu ücret, hak ve sosyal güvenceyi sağlamak bir kaynak değil, siyasi tercih meselesidir” dedi.

KESK'TEN AÇIKLAMA

Raporda, işçi ve sendikal hakların dünya genelinde gerilediğine dikkat çekilirken, KESK sendikal hakların güvence altına alınması için mücadelenin süreceğini vurguladı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2025 Küresel Haklar Endeksi verilerine göre, işçi hakları ve sendikal hakların dünya genelinde gerilediğine dikkat çekti. KESK, sosyal medya hesabından Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2025 Küresel Haklar Endeksini yayınlandığını açıkladı.

Paylaşımda şöyle denildi:

“Türkiye’den kamu alanındaki tek üyesi olduğumuz Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 2025 Küresel Haklar Endeksini yayınlandı. Rapora göre, işçi hakları ve sendikal haklar dünya genelinde geriliyor. Yaşanan ihlaller, baskılar nedeniyle Endeks’in hakların güvence altında olmadığını tespit ettiği Türkiye, bu yıl da işçi hakları bakımından en kötü 10 ülke arasında yer alıyor. Bu kategoride yer alan ülkeler şu şekilde: Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Eswatini, Myanmar, Filipinler, Nijerya, Tunus ve Türkiye. KESK olarak, sendikal haklarımızın güvence altına alınması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”