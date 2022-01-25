Türkiye-İsrail ilişkileri hız kazandı: Büyükelçi olarak kim atanacak?

25 Ocak 2022 Salı, 10:17

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni aşamaya geçilmesine yönelik strateji, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki evinin fotoğrafını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki İsrailli turistin serbest bırakılmasıyla hız kazandı.

Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde de, Erdoğan ile Herzog arasında yeni bir görüşme yapılmış ve Erdoğan, Herzog’a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilemişti.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, alt düzeyde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusundaki temaslar da bu süreçte hızlandırıldı. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

On üç yıl sonra iki ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılan bu görüşme İsrail’de de büyük yankı uyandırdı. Dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin yanı sıra alt düzeyde de iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusundaki temaslar bu süreçte hızlandırıldı.

'UFUK ULUTAŞ'IN İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ OLARAK TAYİN EDİLECEĞİ BELİRTİLDİ'

Ayrıca İsrail ile Türkiye’nin karşılıklı büyükelçi tayinleri de gündeme geldi. Bu doğrultuda Orta Doğu siyaseti ve Yahudi tarihi üzerinde akademik çalışmaları bulunan ve iyi derecede İbranice bilen Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş’ın İsrail’e büyükelçi olarak tayin edileceği belirtildi. Ulutaş’ın isminin İsrail’e bildirildiği ve onay aldığı ifade ediliyor. Aynı şekilde İsrail’in de Türkiye’ye tayin edilecek büyükelçinin ismini bildirdiği kaydediliyor.

DIŞ POLİTİKADA 'POZİTİF GÜNDEM'

Dış politikada ‘pozitif gündem’ stratejisi kapsamında Libya, Mısır, Birleşik Arap Emîrlikleri ve Suudi Arabistan’la ilişkilerde atılacak adımlar belirlendi.

Buna göre, Ermenistan’la ilk etapta karşılıklı uçak seferleri başlatılacak. Ermenistan’la sınır olan iller, Ermeniler açısından turistik merkezler hâline getirilecek.

Yine Ermeniler açısından önemli olan bazı tarihî yapıların restorasyonu gibi konular üzerinde duruluyor. Ermenistan üzerindeki diasporanın baskısının kırılması için ticaret kapılarının açık tutulması da gündeme geldi.