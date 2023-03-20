Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal YSK'ye başvurdu

Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde aday olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

AA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 17:13
Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal YSK'ye başvurdu
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Teknoloji Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Özal, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelerek Türkiye İttifakı'nın adayı olarak 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeniden Anavatan Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin oluşturduğu 'Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Ahmet Özal, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, başvurusunu yaptığını, bundan sonra imza çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.

'EN İYİ KAZANSIN'

İmza toplama işleminin tamamlanmasının ardından bütün Türkiye'yi gezeceklerini belirten Özal, "Hayırlısı olsun herkes için. En iyi kimse o kazansın, kendim için de dahil bunu söylüyorum." dedi.

Özal, seçimlerin ikinci tura kalması halinde bir başkasını destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruya, "Arkadaşlarla o konuyu daha konuşmadık." yanıtını verdi.


Teknoloji Kalkınma Partisi Türkiye İttifakı AHMET Özal cumhurbaşkanı adayı

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