Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 2025 yılında en az 391 kadın öldürüldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2025 yılı boyunca erkekler tarafından en az 391 kadının katledildiğini açıkladı. Federasyonun sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, kadınların büyük bir bölümü en güvende olmaları gereken yer olan evlerinde yaşamını yitirdi.

verilere göre, katledilen kadınların yüzde 64,7’si kendi evlerinde öldürüldü. Kadın cinayetlerinde en sık kullanılan yöntemin ateşli silahlar olduğu belirtilirken, faillerin büyük çoğunluğunu aile içinden erkeklerin oluşturduğu vurgulandı.

Kadın cinayetlerinin en fazla görüldüğü iller ise İstanbul, Diyarbakır ve İzmir oldu. Buna göre 2025 yılında İstanbul’da 54, Diyarbakır’da 21, İzmir’de 20, Antalya’da 19, Ankara’da 16 ve Adana’da 14 kadın cinayeti kayda geçti.