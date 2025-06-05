Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: Mayıs ayında 30 kadın öldürüldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Mayıs 2025 Kadın Cinayetleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, mayısta 30 kadın öldürüldü. Raporda öldürülen kadınların 12'sinin evli, 7'sinin bekar, 5'inin boşanmış, 1'inin dini nikahlı, 5'inin ise medeni durumunun öğrenilemediği belirtildi.

Öldürülenlerden en gencinin 19, en yaşlısının 65 yaşında olduğuna ve 19-29 yaş aralığındaki kadınların öldürülenler arasında yüzde 37,79 ile en yüksek orana sahip olduğu bilgisine yer verilen raporda, kadınların 10’unu aile içindeki, 6'sını boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu, 4'ünü birlikte olduğu, 2'sini reddettiği veya ayrılmak istediği, 2'sini ise tanıdığı bir erkeğin öldürdüğü kaydedildi.

Cinayetlerin 15’inde ateşli silah kullanıldığı bildirilen raporda, kadınların büyük kısmının kendi evlerinde ya da yaşadıkları alanlarda öldürüldüğüne dikkat çekildi. Raporda, 17 kadının yaşadığı alanda, 4 kadının kamusal alanlarda, 4’ünün işyerinde ve 2 kadın kırsal alanlarda öldürüldüğü ifade edildi.