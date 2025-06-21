Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan 'Nihal Candan' açıklaması: 'TV programları ve yarışmalar kadınları hayati risklere sürüklüyor'

Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

DOĞUM GÜNÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Nihal Candan, geçtiğimiz hafta hastanede tedavi gördüğü sırada 30 yaşına girmişti.

Pınar Kerimoğlu, ona sürpriz yaparak pastayla hastaneye gitmişti. Candan ise o anları Instagram hesabından paylaşarak, "Hayalimdeki doğum günü elbisesi" notunu yazmıştı.

ANOREKSİYA TEŞHİSİ SONRASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.

TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU'NDAN 'NİHAL CANDAN' AÇIKLAMASI

Anoreksiya ile savaşını kaybeden Candan’ın ölümü sonrası, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, "güzel olma zorundalığını" dayatan TV programlarına atıf yapıldı ve "estetik dayatmalarına" tepki gösterildi.

X'ten yapılan paylaşımda, "Nihal Candan’ın anoreksiya nervoza nedeniyle hayatını kaybetmesi, sadece bir bireyin değil, toplumun kadın bedenine yüklediği baskıların ve dayatmaların ölümcül boyutlara ulaşabildiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Estetik normlar, medya tarafından sürekli yeniden üretilen kusursuz beden fantezisi ve ‘güzel olmak zorunda’ hissi, TV programları ve yarışmalar kadınları metalaştırırken aynı zamanda hayati riskler alacak noktaya sürüklüyor. Bu konu aslında bir eşitsizlik sorununun da yansıması. Çokça tartışmalı ve konuşmalıyız" ifadelerine yer verildi.