Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı verileri açıklandı: 'Failleri yine eşleri'

T ürkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın Mayıs 2026 raporu açıklandı. Rapora göre, acil yardım hattına mayıs ayında 245 çağrı geldi. Yeni kayıt açılan 49 vakanın 40’ı ev içi şiddet olarak kayda geçerken şiddete maruz bırakılanların yüzde 97.8’ini kadınlar oluşturdu. Vakalarda en sık fail ise yüzde 51.5 oranıyla eşler oldu. Yeni kaydedilen vakaların 28’inin kadınların eşleri tarafından maruz bırakıldığı şiddet olayları olduğu belirtildi.

Aynı dönemde beş kişi sığınma evi talebinde bulunurken bir vaka için acil müdahale gerektiği kaydedildi. Hatta başvuran 45 kişiye hukuki bilgilendirme yapıldı, 25 çağrı karakollara ve 18 çağrı barolara yönlendirildi. Mayıs ayında bildirilen vakalarda şiddete maruz kalanların yaşları 17 ile 66 arasında değişti. Şiddete maruz bırakılanların yüzde 97.8’ini kadınlar, yüzde 2.2’sini ise kız çocukları oluşturdu. Şiddet türleri incelendiğinde fiziksel şiddet yüzde 41.43 ile ilk sırada yer aldı. Fiziksel şiddeti yüzde 38.57 ile psikolojik şiddet izledi. Sosyal şiddet yüzde 10, ekonomik şiddet yüzde 7.14 ve cinsel şiddet yüzde 2.86 oranında kaydedildi.

NAFAKA VURGUSU

Federasyon, hazırladığı raporda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararını ve 12. yargı paketi kapsamında nafakaya yönelik yeni düzenleme hazırlıklarını eleştirerek, “AYM süresiz nafakayı iptal etti. Şiddetten kaçan, yoksullaşan, yeniden başlamaya çalışan kadın için nafaka bir ayrıcalık değil, hayatta kalma meselesi. Veriler ortada. TBMM’ye sevk edilecek 12. yargı paketinden nafakaya dair düzenleme kaldırılsın” paylaşımında bulundu.

Federasyon başkanı Canan Güllü, “Mayıs ayı verileri ve son günlerde yaşanan kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetin Türkiye’de hâlâ en yakıcı insan hakları sorunlarından biri olduğunu bir kez daha göstermektedir. Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen başvurulardaki artış, kadınların maruz kaldığı şiddetin boyutunu ortaya koyarken aynı zamanda destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacı da göstermektedir. Ancak başvuru sayılarındaki artışın yanında, koruyucu ve önleyici mekanizmaların etkin uygulanmaması nedeniyle şiddetin ölümle sonuçlandığı vakaları da yaşamaya devam ediyoruz. Daha pazar günü iki kadın daha erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdi. Her kadın cinayeti, önlenememiş bir yaşam hakkı ihlalidir” dedi.

Güllü sözlerini şu şekilde noktaladı: “Kadın cinayetlerinin ve ev içi şiddetin kader olmadığı, doğru politikalar ve kararlı uygulamalarla önlenebileceği unutulmamalıdır.”