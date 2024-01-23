Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu raporunda ‘sığınak’ detayı: Hedeflerinde adresler var

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

Türkiye’de kadına şiddet her geçen gün artıyor. Kadına şiddet önlenemezken, kadın derneklerinin verileri de tabloyu ortaya koyuyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 2023 Yıllık Veri ve Analiz Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, yardım hattına bir yılda toplam 5 bin 76 çağrı geldi. Ayrıca 116 şiddet faili erkeğin de acil yardım hattını arayarak kadınların sığınaklarının adresini öğrenmeye çalıştığı ortaya çıktı. Cumhuriyet konuya ilişkin TKDF Başkanı Canan Güllü’yle konuştu.

‘ÖNLEYİCİ POLİTİKA’

TKDF Başkanı Güllü, adres öğrenmeye çalışan şiddet faillerinin son üç yıldır arttığının altını çizerek “Erkekler, evdeki şiddetten kurtulmaya çalışarak yasal mevzuatlardan yararlanan kadını gözü kara bir şekilde sığınağa giderek aynı şiddeti uygulamaya ya da nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Şiddetini devam ettirmeye çalışan bir erkeklikle karşı karşıyayız” dedi. Devletin acilen önleyici bir politikayı yaşama geçirmesi gerektiğini vurulayan Güllü, “Çünkü İstanbul Sözleşmesi’yle bu önleyici politikalardan uzaklaştık. Fail için yapacağın örnek bir ceza sistemin yok. Dolayısıyla da politikada eline kesici ya da ateşli silah alan kişinin beyninde şimşekler çakmalı. Ancak bunu düşündürecek herhangi bir sistemimiz yok” diye konuştu.

‘KAOS DÖNEMİ’

Güllü sözlerini şu şekilde noktaladı: “İstanbul Sözleşmesi’nden ve yapılabilecek önleyici bütün politikalardan geri adım attığınızda sizin karşınıza sığınakta kaldığınız yeri takip ederek öğrenmeye çalışan bir zihniyetle karşılaşırsınız. Bu felaket bir sürece gidiyor. Bu ay uzi ile öldürülenler, katledilenler onu öldürüp kendini öldürenler kendi yaşamından vazgeçerken başkasının yaşam haklarına müdahale edenlerle geçti. Bu üç hafta ciddi bir kaos dönemi yaşandı.”