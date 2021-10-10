Türkiye Kart geliyor: Tüm illerde geçecek!

10 Ekim 2021 Pazar, 17:07

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’na katılan Gülten, Türkiye Kart uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak. Örneğin, İstanbul’da almış olduğunuz bir kartla Konya’daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa… Türkiye’deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla bakanlığımız bu özelliği duyurdu.

TÜM BELEDİYELERE DAVET GÖNDERİLDİ

Tüm belediyelere ‘toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart’ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin’ diye davet yazısını gönderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz. Birçok belediyeyle de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya’da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji.”

Diğer yandan yaygınlaşan elektrikli scooter uygulamasına PTT’nin katılımıyla ilgili olarak da konuşan Gülten, şu an İstanbul’un Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde pilot uygulamalara başladıklarını söyledi.