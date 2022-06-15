Türkiye Navtex ilan etti: Bozbaba adasının statüsü ihlal edildi
Türkiye, Yunanistan tarafından statüsü ihlal edilen Bozbaba adasına yönelik Navtex yayımladı.
Türkiye'nin, geçtiğimiz günlerde İleki ve Herke adalarının gayri askeri statüsünün ihlal edilmesine yönelik Navtex yayımlamasının ardından yeni bir Navtex ilanı daha geldi.
Türkiye, Ege Denizi'nde yer alan gayri askeri statüdeki Bozbaba adasının statüsünün ihlal edildiğini bildiren Navtev yayımladı.
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) tarafından yayımlanan NAVTEX duyurusunda, “Bozbaba adasının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Yunanistan, Lozan Barış Antlaşması ve Paris Antlaşması gereğince gayri askeri statüde olması gereken 23 adanın tümünü farklı dönemler içerisinde silahlandırmış ve askerileştirmişti.
Video Haberler
- İstanbul'da iş bırakan sağlıkçılar Çapa'da buluştu
- Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti
- Bursa'da hareketli dakikalar
- Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
- İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik
- 'Ankara’yı da teslim alacağız'
- Akşener Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
- Sağlık emekçileri Ankara'da: 'Hiçbir yere Gitmiyoruz!'
- Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
- Çanakkale'de halk plajına mavi bayrak asıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- 'Gece yarısı operasyon' iddiası
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Motorine yeni zam yolda
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- 'VIP kapıları hırsızlara açık, İnönü'ye kapalı'
- TÜSİAD'dan iktidara eleştiri
- Dikkat çeken çıkış: 'İptal edilir'
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'