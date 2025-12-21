Türkiye’nin 2026 kredi notu takvimi belli oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor’s (S&P) ve Moody’s, 2026 Türkiye kredi notu değerlendirme için gözden geçirme takvimini açıkladı.

Daha önce Scope Ratings, Capital Intelligence ve dün de Fitch Ratings, 2026'da Türkiye'nin kredi notu için gözden geçirme takvimini açıklamıştı.

S&P

Standard & Poor’s (S&P), 2026 yılı için Türkiye’ye yönelik kredi notu değerlendirme takvimini açıkladı. Buna göre Türkiye ile ilgili planlanan iki rapor tarihinde ilk değerlendirme 17 Nisan 2026’da, ikinci değerlendirme de 16 Ekim 2026’da olacak.

MOODY’S

Moody’s, 2026 için Türkiye’ye yönelik kredi notu ve görünüm değerlendirme takvimini açıkladı.

Buna göre Türkiye ile ilgili ilk değerlendirme için 23 Ocak 2026 tarihi belirlendi.

Moody’s’in ikinci gözden geçirmesi ise 24 Temmuz 2026’da planlandı.

TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTU HANGİ SEVİYEDE?

Moody’s 2023 yılında Türkiye için değerlendirmeleri pas geçerken, 2024 yılında B3 olan notun görünümünü önce pozitif yaptı. Ardından da notu 2 basamak birden yükselterek B1’e çıkarırken, görünümü pozitif olarak korudu. 2025 yılında da kredi notu Ba3 seviyesine çıkardı.

S&P, 2023 sonunda görünümü pozitife çekerek, 2024’te Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’a, sonrasında da aynı yıl içinde bir kez daha yükselterek BB-‘ye çıkardı.

Fitch Ratings, en son Eylül 2024’te Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti. 2025 Şubat ve Temmuz değerlendirmelerinde Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmemişti.