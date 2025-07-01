Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Müdahale yetersiz kaldı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal, ilçedeki yangının söndürüldüğünü açıkladı. ancak Menderes ve Seferihisar’da çıkan orman yangınlarına dün de müdahale edildi.

Önceki gün gece boyunca orman ve itfaiye ekipleriyle sivil toplum kuruluşlarının söndürme çalışmaları devam etti. Dün sabah gün doğumuyla da uçak ve helikopterler Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı.

Seferihisar’daki yazlık evler ağır hasar aldı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yerleşim yerine indi Hatay Antakya’daki Üçgedik Mahallesi’nde başlayan yangın Karaali ve Dikmece mahallelerine sıçradı. Yangın yerleşim yerlerine kadar indi. Dikmece’deki yangın ise deprem sonrası yapılan TOKİ’lerin yakınına kadar ulaştı.

Manisa’da 28 Haziran’da çıkan orman yangını, sönme noktasına getirildi. Ancak önceki gün öğle saatlerinde Kabaağaçkıran Mahallesi yeniden alev aldı. Gece hava unsurları çalışmalara ara verirken, müdahaleye sadece karadan devam edildi.

Dün sabah saatlerinde üçüncü gününe giren yangına üç uçak, beş helikopter, 23 arazöz, 36 su tankeri, 19 itfaiye, 26 iş makinesi, 630 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Muğla Bodrum’da da alışveriş merkezine yakın bir noktadaki ormanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karardan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Alışveriş merkezi tahliye edildi. Aydın Sultanhisar’de de orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye 2 uçak, 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi.

Bakandan açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da İzmir, Bilecik ve Hatay’da yangınların ardından 50 bin yurttaşın geçici olarak tahliye edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “İlk belirlemelere göre, Bilecik’te 64 konut, 3 işyeri ve 20 ahır, İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı’ alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliği’ne 30 milyon TL, İzmir Valiliği’ne de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi” ifadelerini kullandı.