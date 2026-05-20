Türkiye’nin en güzel manzaralı yerinde bulunuyor: 735 milyon liraya santral

İktidar, özelleştirmelere hız kesmeden devam ediyor. Özelleştirmeler kapsamında yapılan çok sayıda satışa onay verildi. Bunların yanı sıra bir enerji santralinin de “işletme hakkı” özelleştirildi. Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Çanakkale Bozcaada’da bulunan Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali ve bu santralin üzerinde bulunduğu alanın işletme hakkının bir bütün halinde 735 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren YLE Enerji Elektrik Üretim AŞ’ye verilmesine ilişkin karar onaylandı.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE KURULMUŞTU

Gün batımı manzarasıyla turistlerin uğrak noktalarından birisinde yer alan santral 2000 yılında yap-işlet-devret modeliyle kurulmuştu. Türkiye’nin en eski rüzgar santrallerinden birisi olan bu santral, 10.2 MW kurulu güce sahip. Yıllık üretim kapasitesi 34 bin MW. Ünite sayısı ise 17. Santral 20 yıl boyunca özel sektör tarafından işletilmişti. 2021 yılında EÜAŞ’a devredildi. Bir süre kamu tarafından işletilen santral daha sonra 2024 yılında yeniden ihaleye çıkarılmıştı. İhale süreci uzadı. Son olarak 12 Mart’ta gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerine 19 firma katıldı. En yüksek teklifi 735 milyon lira ile YLE Enerji Elektrik Üretim AŞ verdi.

YLE Enerji, ERN Holding’e ait enerji şirketi. Özelleştirmenin onaylanması ile birlikte santral ve üzerinde bulunduğu alanın 25 yıl süre ile “işletme hakkı” verilmiş oldu.