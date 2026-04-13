Türkiye'nin geleceği '2030'lu Yıllarda Türkiye Sempozyumu'nda masaya yatırılacak

Türkiye’nin önümüzdeki on yılda siyasi, teknolojik ve toplumsal düzeyde karşılaşacağı durumlar, İstanbul Kent Üniversitesi ve Beyaz Nokta Gelişim Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen "2030'lu Yıllarda Türkiye Sempozyumu"nda çok boyutlu olarak ele alınacak. 15 Nisan 2026 Çarşamba günü İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Yerleşkesi’nde bulunan Ara Güler Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan etkinlik, saat 09.30'da kayıt işlemleriyle başlayıp 17.00'ye kadar sürecek.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yıldızel, KENTUSAMDER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Özel ve İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü yapacak.

KÜRESEL KONUMLANMA VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Açılışın ardından gerçekleştirilecek olan "Küresel Konumlanma" başlıklı birinci panelin moderatörlüğünü Emekli Amiral Türker Ertürk üstlenecek. Dış politika ve strateji konularının irdeleneceği panelde gazeteci Nur Batur, Prof. Dr. Mithat Baydur ve gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller konuşmacı olarak yer alacak.

Programın ikinci bölümünde ise teknoloji dünyasındaki hızlı değişimler ve Türkiye'nin bu değişime uyumu ele alınacak. Alphan Manas’ın yöneteceği "Teknolojik Dönüşüm" konulu panelde; Şebnem Özdemir yapay zekâ, Yusuf Günay enerji ve yeşil teknolojiler, Ali Rıza Ersoy ise dijital dönüşüm başlıklarında katılımcıları bilgilendirecek.

SOSYOKÜLTÜREL DİNAMİKLER VE KENTLEŞME

Öğle arasının ardından saat 14.15'te başlayacak "Sosyokültürel Dinamikler" başlıklı üçüncü ve son panel, Prof. Dr. Yaşar Onay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Bu oturumda Dr. Öğr. Üyesi Apak Kerem Altıntop demografi ve göç olgusunu, Şehir Plancıları Odası'ndan Nur Kardelen Öztürk kentleşmeyi, Prof. Dr. Hayal Köksal ise eğitim ve insani gelişmişlik konularını tartışmaya açacak.

Her panelin ardından izleyicilerin sorularına yanıt verilecek olan tartışma bölümlerinin yer alacağı sempozyum, saat 15.45'te sonuçların sunumu ve eski bakanlardan Tınaz Titiz'in yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek. Etkinliğe çevrimiçi ortamda katılmak isteyen yurttaşlar için karekod ile kayıt ve uzaktan erişim olanakları da sağlanıyor.