Türkiye’nin havası en kirli ve en temiz illeri belli oldu: En kirli hava Iğdır’da en temiz hava Kırklareli’nde

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü... Türk Toraks Derneği bugün özelinde, Türkiye'nin en temiz ve en kirli havasına sahip 10 şehre ilişkin verileri derledi. Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç araştırma sonuçlarına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Partikül madde (PM) düzeyleri açısından Türkiye’de yeterli ölçüm yapılan tüm illerde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen referans değerlerinin geçen yıl aşıldığının saptandığını anımsatan Aykaç 3 büyük ildeki partikül madde düzeylerini ise şöyle açıkladı: İstanbul 36,88 partikül madde, Ankara 39,35 partikül madde ve İzmir 41,81 partikül madde.

Böylelikle 3 büyük il arasında havası en kirli olan il ise İzmir oldu.

EN KİRLİ HAVA IĞDIR’DA

Aykaç’ın açıklamalarına göre 2025 yılı partikül madde kirliliği en yüksek 10 il şu şekilde oldu: Iğdır (118,17) Malatya (111,73) Osmaniye, (111,23) Kahramanmaraş (97,4) Hatay (89,35), Ağrı (69,09), Hakkari (62,26), Mersin (58,29) Şırnak (57,96) Bursa (57,08).

En düşük partikül madde düzeyine sahip 10 il ise Kırklareli (22,46), Artvin (24,02), Bayburt (24,85), Sinop (25,14), Bingöl (25,41), Rize (26,74), Karabük (27,95), Kırşehir (28,4), Isparta (29,43), Bartın’dan (30) oluştu.

‘SOSYAL DEVLET YAKLAŞIMIYLA ELE ALINMALI’

Verilere ilişkin konuşan Aykaç, “Bilimsel veriler, çevresel bozulmanın en ağır etkilerinin çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olan bireyler ve sosyoekonomik açıdan kırılgan topluluklar üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Bu nedenle çevre politikaları, yalnızca ekolojik sürdürülebilirlik hedefiyle değil; sağlıkta eşitlik, sosyal devlet yaklaşımıyla birlikte ele alınmalı” ifadelerini kullandı.