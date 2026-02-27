‘Türkiye’nin ilk başörtülü valisi’ olarak bilinen iletişimci Yiğitbaşı, güvenlikten sorumlu bakan yardımcısı oldu

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yardımcılıklarını üstenecek bakan yardımcılarının görev dağılımları önceki gün açıklandı. Bakanlığın resmi sayfasından güncellenen şemaya göre Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı; Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden sorumlu oldu.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNU

Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı’nın İçişleri Bakan Yardımcılığı’ndan önceki kariyerinde güvenlikle ilgili herhangi bir görevinin ve çalışmasının olmaması ise dikkat çekti. 1979’da Ankara’da doğan Yiğitbaşı, ortaöğrenimini Ankara Tevfik İleri İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamlayan Yiğitbaşı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde ise doktorasını bitirdi.

15 TEMMUZ’U ANLATAN BELGESEL ÇEKTİ

Doktorasının ardından aynı üniversitede akademik kariyeri başlayan Yiğitbaşı; FETÖ’nün hain 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni anlatan “Kalplerin Direnişi” belgesini hazırladı. Belgesel TRT’de de yayımlandı. 2018’de iletişim alanına yönelik iki kitap çıkaran Yiğitbaşı, 2019’da Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atandı.

KURUL TEMSİLCİLİĞİNDEN VALİLİĞE UZANAN SÜREÇ

Basın İlan Kurumu’na atamasının ardından Yiğitbaşı bürokraside basamakları hızlıca tırmandı. Yiğitbaşı ilk önce 5 Ağustos 2021’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda bakan yardımcısı görevine getirildi. Yiğitbaşı ardından 12 Mayıs 2022’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar Valisi olarak atandı. Bu atamayla Yiğitbaşı, “Türkiye’nin ilk başörtülü kadın valisi” oldu.

187 YILLIK TARİHTE BİR İLKE DE İMZA ATTI

Yiğitbaşı en son 20 Şubat’ta İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi ve önceki gün görev alanları belli oldu. Böylece Yiğitbaşı yeniden bir ilke imza atarak, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 187 yıllık tarihinde teşkilatın başına getirilen ilk kadın oldu. Yiğitbaşı, Jandarma'nın 2016'da yapılan değişiklikle İçişleri Bakanlığına bağlanmasından dolayı iç güvenlikte söz sahibi olmuş olacak. Yiğitbaşı’nın özgeçmişi bu görev için soru işareti yaratırken, ‘liyakat’ tartışmalarını da beraberinde getirdi.