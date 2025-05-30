Türkiye'nin inanç haritası açıklandı: Dindarlık düşüşte!





Konda Araştırma Şirketi, Türkiye’nin inanç eğilimlerine dair dikkat çeken veriler paylaştı. 2008 yılında yapılan “Hayat Tarzları” araştırmasının güncellenmiş hali olan Ekim 2024 çalışmasına göre, Türkiye’de dindarlık oranı son 16 yılda geriledi, inançsızlık ise yükselişe geçti.

Araştırmaya göre, 2024 itibarıyla toplumun yüzde 46’sı kendisini “dindar” olarak tanımlıyor. Bu oran, 2008’de yüzde 55’ti. Dindarlıkta yaşanan bu 9 puanlık düşüş, toplumda inanca dair bakışın değişmekte olduğuna işaret ediyor.

ATEİST ORANI DÖRDE KATLANDI

Verilere göre, kendini “ateist” veya “inançsız” olarak tanımlayanların oranı, 2008'e kıyasla dört kat arttı. Araştırmada, “inançlı ama ibadet etmeyen” bireylerin oranında ise 3 puanlık artış kaydedildi. Öte yandan “sofu” yani dini kurallara sıkı sıkıya bağlı bireylerin oranı ise değişmeden kaldı.

TOPLUMUN İNANÇ PROFİLİ DEĞİŞİYOR

Konda’nın uzun yıllara yayılan bu veri seti, yalnızca bir araştırma değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün bir aynası niteliğinde. Özellikle genç kuşaklar arasında ibadet alışkanlıklarının azaldığı, daha bireysel ve sorgulayıcı inanç formlarının öne çıktığı yorumları yapılıyor.

ARAŞTIRMA NE ANLATIYOR?